Hasankeyf'teki son eserin taşınması başladı

Kültürel mirasın korunması için şimdiye kadar 6 eser baraj gölü sahasından çıkarılırken, taşınacak son eser Er-Rızk Camisi ile ilgili süreç de başladı.

Ağırlığı yaklaşık bin 700 ton olan cami 3 aşamalı olarak yerden 4 metre 40 santim yukarı kaldırıldı. 55 akslı krikolar üzerine kaldırılan cami, 256 tekerlekten oluşan kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) acına yüklendi.