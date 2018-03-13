Hasta çocuklara moral veren maskeler
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Tasarımcı Jyo John Mulloor, hasta çocukların travmatik hastane deneyimini eğlenceli hale getirmek için birbirinden yaratıcı ağız maskeleri tasarladı. İşte, sanatın çocukları mutlu etme gücünü kanıtlayan tasarımlar…
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Hastalığın ötesinde hastane de çocuklar için travmatik bir deneyim. Çocukların yaşadığı bu zorluğu aşmalarına katkıda bulunmak için tasarımcı Jyo John Mulloor eğlenceli maskeler tasarladı.
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Bu maskeler sayesinde doktorlar, hemşireler, anne-babalar ve çocuklar eğlenceli karakterlere bürünebiliyor; hasta çocuklara moral verebiliyor.
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Şimdilik bu sadece bir konsept ama fikir takdire şayan. İşte, hasta çocuklara moral destek için tasarlanan birbirinden yaratıcı tıbbi ağız maskeleri…
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