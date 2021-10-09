'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu

'ın Erzin ilçesindeki MÖ 2. yüzyılda kurulan Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında eski bir tapınağın temel ve mimari blokları üzerine MS 5. yüzyıl başlarında yapıldığı değerlendirilen üç koridorlu kilise bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.10.2021 - 09:10

Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 1

Issos Harabeleri olarak da bilinen Epiphaneia Antik Kenti'nde 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar, 2016'dan itibaren Müze Müdürlüğü başkanlığında katılımlı kazı formatında sürdürülüyor.

Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 2

Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir'in danışmanlığındaki kazılarda, bölgede Roma hamamı, sütunlu cadde ve odeion (müzik dinlenmesi için yapılmış özel yapı) olduğu belirlendi.

Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 3

Sütunlu caddenin güney kısmında mimari blokların dağınık durduğu görülerek önemli bir yapı olabileceği düşüncesiyle çalışmalar burada yoğunlaştı.

Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 4

Çalışmalar sonucu başlangıçta tapınak olarak tanımlanan sonradan kiliseye dönüştürülmüş, üç koridorlu, 35 metre uzunluğunda, 27 metre genişliğinde MS 5. yüzyıl başlarına tarihlenen yapı bulundu.

Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 5

Kazı ekibi, çalışmaların ilerlemesiyle birlikte bulunan kilise ile aynı temele sahip tapınak hakkında daha fazla mimari obje ve detaylı bilgiye ulaşmayı hedefliyor.

İşte diğer kareler...

Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 6
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 7
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 8
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 9
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 10
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 11
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 12
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 13
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 14
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 15
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 16
Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti kazılarında tapınaktan dönüştürülmüş kilise bulundu - 17

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