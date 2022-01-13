Hatay'ın müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayıları açıklandı

Kentteki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısında geçen sene artış olduğunu hatırlatan Ersoy, şöyle devam etti: "Hatay Arkeoloji Müzesi 2014'te ziyarete açıldı. 10 bin metrekarelik ziyaret sahasıyla dünyanın sayılı müzelerinden bir tanesi. 3 bin 500 metrekarelik mozaik alanıyla da dünyanın en büyük mozaik müzesi. Ziyaretçilerimiz Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yaptığı bir yolculukla kentin geçmişini müzede yaşayarak görebilir. 2021'de müzemizi 133 bin kişi ziyaret etti, bu büyük bir rakam."





