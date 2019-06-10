Hayalet Avcıları (Ghostbusters) orjinal kadrosuyla geri dönüyor
Sadece gösterime girdiği dönemin değil tüm zamanların en sevilen filmlerinden olan Hayalet Avcıları (Ghostbusters) orjinal kadrosuyla geri dönüyor. Yeni filmle ilgili detaylar aynı zamanda Avatar'ın yıldızı olan Sigourney Weaver verdi.
1
İlki 1984 ikincisi 1989'da çekilen Hayalet Avcıları filminin üçüncüsü geliyor. Üstelik ilk iki filmdeki orjinal kadro tekrar izleyici karşısında olacak.
2
30 yıl sonra çekilecek devam filminde Dan Aykroyd 866) Beill Murray (68) ve Sigourney Weaver'ın (69) rol alacağı kesinleşti.
3
Hayalet Avcıları serisinde Dana Barrett karakterine hayat veren Sigourney Weaver, 2020 yılında izleyicileriyle buluşacak olan Ghostbusters filmi ile ilgili bir açıklamada bulundu.
4
Bu açıklamaya göre orijinal kadroda yer alan Bill Murray, Dan Aykroyd ve Weaver filmde kesin olarak yer alacak.
5
Parade Magazine ile yaptığı röportajda konuya açıklık getiren oyuncu "Onlarla yeniden çalışmak çılgınca olacak! Genç insanlarla çalışmaktan zevk alıyorum, çünkü onlardan çok fazla şey öğreniyorum. Ve buna kendi yöntemlerimi getirmekten de hoşlanıyorum. Daha yaşlı oyuncular için her zaman hazır olduklarını göstermek önemlidir" dedi.
6
Ancak Murray, Aykroyd ve Weaver'ın filmde görülecek olmasının dışında bir bilgi paylaşılmadı.
7
Henüz adı belli olmayan Ghostbusters filminin ülkemizdeki izleyicileriyle 10 Temmuz 2020 yılında sinemalarda buluşması beklenenler arasında yer alıyor.
8
Serinin 30 milyon dolar bütçeli ilk filmi Sosyete Polisi'nin ardından292 milyor dolar giye yapmış ve 1984'ün en çok seyredilen filmi olma başarısını göstermişti. Serinin 37 milyon dolar harcanan ikinci filmi ise 215 milyon dolar gelir elde etmişti.