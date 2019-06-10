Hayalet Avcıları (Ghostbusters) orjinal kadrosuyla geri dönüyor

1 İlki 1984 ikincisi 1989'da çekilen Hayalet Avcıları filminin üçüncüsü geliyor. Üstelik ilk iki filmdeki orjinal kadro tekrar izleyici karşısında olacak.





2 30 yıl sonra çekilecek devam filminde Dan Aykroyd 866) Beill Murray (68) ve Sigourney Weaver'ın (69) rol alacağı kesinleşti.





3 Hayalet Avcıları serisinde Dana Barrett karakterine hayat veren Sigourney Weaver, 2020 yılında izleyicileriyle buluşacak olan Ghostbusters filmi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

4 Bu açıklamaya göre orijinal kadroda yer alan Bill Murray, Dan Aykroyd ve Weaver filmde kesin olarak yer alacak.





5 Parade Magazine ile yaptığı röportajda konuya açıklık getiren oyuncu "Onlarla yeniden çalışmak çılgınca olacak! Genç insanlarla çalışmaktan zevk alıyorum, çünkü onlardan çok fazla şey öğreniyorum. Ve buna kendi yöntemlerimi getirmekten de hoşlanıyorum. Daha yaşlı oyuncular için her zaman hazır olduklarını göstermek önemlidir" dedi.





6 Ancak Murray, Aykroyd ve Weaver'ın filmde görülecek olmasının dışında bir bilgi paylaşılmadı.







7 Henüz adı belli olmayan Ghostbusters filminin ülkemizdeki izleyicileriyle 10 Temmuz 2020 yılında sinemalarda buluşması beklenenler arasında yer alıyor.