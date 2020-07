Hayata veda eden Galyn Gorg'ın rol aldığı filmler

Ünlü oyuncu ve dansçı Galyn Gorg kansere yenik düştü. Geride ise onlarca rol aldığı projeler kaldı. İşte 55 yaşında hayata veda eden Galyn Gorg'ın rol aldığı projeler...

16.07.2020 - 17:54

RoboCop 2

A Christmas in Royal Fashion

A Christmas Princess

A Different World

A Husband for Christmas

A Takımı

Amazing Stories

America 3000

How Get Away with Murders

Colony

Cover Up

Crossing Jordan

CSI: Miami

Dance Academy

Down Twisted

Duet

Fame

Twin Peaks

Jake ve the Fatman

Point Break

Living Single

Lost

Mirrors

Clarke & DiBella: Hollywood Division

Mightingales

Park ve Bahçeler

Sıra Sende

Sporting Chance

Stargate SG-1

Strangers in Paradise

The 100 Lives of Black Jack Savage

The Adventures of Detective Samantha Sturgess

The Malibu Bikini Shop

The Wizard of Speed and Time

Teller's Camp

The Wrong Crush

The Wrong Guys

The Wrong Student

The Wrong Friend

The Best Of Brıtısh Cınema

ZZ Top: Sharp Dressed Man

