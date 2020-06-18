Hayatını kaybeden 4'üncü K-Pop yıldızı tartışma başlattı

K-Pop müzik sektöründe yıldız olan Güney Koreli şarkıcıların 30 yaşına gelmeden ölmesi, dikkatleri bu genç yıldızların yaşamlarına çekti. Geçen 9 ay boyunca hayatını yitiren 3 K-Pop yıldızına bir yenisi eklendi. Yohan adlı 28 yaşındaki Top Secret grubu üyesi, Salı günü evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni açıklanmazken, dikkatler bu genç yıldızların yaşamlarına çevrildi.

Genç yıldızların çocuk yaşlardan itibaren hergün dans ve şan dersleri aldığı, müzik şirketlerine çok sıkı kurallar içeren bir sözleşmeyle bağlandıkları ifade edildi. Kadın yıldızların her hafta kilo almamaları için tartıldıkları ve günlük çalışma saatlerinin çok fazla olduğu vurgulandı. Bazı yıldızların ise cep telefonu taşımaları bile yasak.









