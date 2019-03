Hayatını kaybeden Luke Perry'nin rol aldığı film ve diziler

1 Luke Perry / Terminal Bliss (1990)

2 Luke Perry ve Kristy Swanson / Buffy the Vampire Slayer (1992)

3 Luke Perry / 8 Seconds (1994)

4 Luke Perry ve Michael Boatman / Spin City (1996)

5 Luke Perry / Lifebreath (1997)

6 Indiscreet (1998)

7 The Florentine (1999)

8 Luke Perry, Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green, Ian Ziering ve Gabrielle Carteris / Beverly Hills, 90210 (1990)

9 The Enemy (2001)

10 Luke Perry ve Dan Cortese / The Triangle (2001)

11 Johnson County War (2002)

12 Luke Perry, Gabrielle Miller, Kirsten Zien ve Michael Eklund / Jeremiah (2002)

13 Will & Grace (1998)

14 Supernova (2005)

15 Dishdogz (2005)

16 Luke Perry ve Lana Parrilla / Windfall (2006)

17 Luke Perry ve Austin Nichols / John from Cincinnati (2007)

18 Luke Perry ve Lucas Grabeel / Alice Upside Down (2007)

19 Luke Perry & Wyatt Smith / A Gunfighter's Pledge (2008)

20 Law & Order: Special Victims Unit

21 Luke Perry / Criminal Minds (2005)

22 Luke Perry ve JoAnna Garcia Swisher / A Very Merry Daughter of the Bride (2008)

23 Antligen midsommar! (2009)

24 Luke Perry, Kelly Harrison ve Tomas Spencer / Upstairs (2009)

25 Angel and the Bad Man (2009)

26 Luke Perry ve James Van Der Beek / The Storm (2009)

27 Luke Perry in Leverage (2008)

28

Good Intentions (2010)

29 The Final Storm (2010)

30 Redemption Road (2010)

31 Hanna's Gold (2010)

32 Still of Lara Gilchrist ve Luke Perry / Goodnight for Justice (2011)

33 Luke Perry ve Cameron Bright / Goodnight for Justice: The Measure of a Man (2012)

34 Luke Perry, Ricky Schroder ve Katharine Isabelle / Goodnight for Justice: Queen of Hearts (2013)

35 Luke Perry ve Shannon Woodward / Raising Hope (2010)

36 Luke Perry / Body of Proof (2011)

37 Luke Perry ve Joelle Carter / Red Wing (2013)

38 K-9 Adventures: A Christmas Tale (2013)

39 A Fine Step (2014)

40 Luke Perry / Major Crimes (2012)

41 Luke Perry / Hot in Cleveland (2010)

42 Luke Perry / The Beat Beneath My Feet (2014)

43 K-9 Adventures: Legend of the Lost Gold (2014)

44 Black Beauty (2015)

45 Welcome Home (2015)

46 Detective McLean (2015)

47 Luke Perry ve Emmanuelle Vaugier / Love in Paradise (2016)

48 Race to Redemption (2016)

49 The Griddle House (2018)