Hayatını kaybeden Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisine geri mi dönüyor?
Paul Walker’ın kardeşleri Caleb ve Cody Walker, trafik kazasında hayata veda eden oyuncunun Hızlı ve Öfkeli film serisinde canlandırdığı Brian O’Conner karakterine yeniden hayat vermek istediklerini açıkladı.
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1Hızlı ve Öfkeli serisiyle tüm dünyada tanınan ve 2013 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker’ın kardeşleri Caleb ve Cody Walker, Hızlı ve Öfkeli film serisinde canlandırdığı Brian O’Conner karakterine yeniden hayat vermek istediklerini dile getirdi.
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2Ağabeylerinin ölümünden beş yıl sonra Associated Press’e konuşan Walker kardeşler, ilerideki filmlerde ağabeylerinin yerine geçmenin hayalleri olduğunu ve kısa bir an da olsa onu canlandırmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirttiler.
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3Öte yandan 40 yaşında hayat veda eden Walker’ın hayatı belgesel haline de getiriliyor. Paramount Network ve Entertainment tarafından hazırladığı projede, ABD'li oyuncu Paul Walker’ın rol arkadaşlarının ve onu en iyi tanıyan arkadaşlarının röportajları bulunacak.
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4I Am Paul Walker ismini taşıyacak belgeselde Walker film kariyerinin yanında, dünya okyanusları ve deniz hayatı ile ilgili tutkusuna ile Haiti depremi sonrasında düzenlediği yardım çalışmalarına da yer verilecek.
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Paul Walker ve arkadaşı Roger Rodas, trafik kazası sonrası alev alev yanan bu otomobilden çıkmayı başaramamıştı. Yetkililer feci bir şekilde yanarak can veren Walker’ın vücudunun tanınamaz halde olduğunu açıklamıştı.
İşte Hızlı ve Öfkeli serisinden Walker'ın yansıyan bazı kareleri...
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