Haydarpaşa Garı'ndaki kazılarda yeni bulgular

DHA 17.05.2021 - 16:53
Eskiden Körler Ülkesi olarak da anılan İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazıları, Khalkedon’un tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak olarak yürüttüğü kazılarda kısa süre önce Helenistik Döneme ait 4’üncü-3’üncü yüzyıllara tarihlenen bir yapı bulundu.
10 BİNİN ÜZERİNDE SİKKE
Mehmet Ali Polat, kazıda 10 binin üzerinde sikke bulunduğunu belirterek, “Bunların büyük çoğunluğu okunuyor. En eskisi milattan önce 5’inci yüzyıldan. Zaten Khalkedon’un ilk sikke basımı milattan önce 5’inci yüzyıldır. Bu tarihten itibarenkesintisiz olarak milattan sonra 12’inci yüzyıla kadar her döneme ait sikke var” dedi.
İşte diğer kareler...