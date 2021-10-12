Haydarpaşa'da peronlar kaldırıldı sığınak, toplu mezarlar ortaya çıktı

Haberler - DHA 12.10.2021 - 12:40
Eskiden Körler Ülkesi olarak da anılan Kadıköy yani Khalkedon'un tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı kazılarında 140 bin metrekarelik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar tamamlandı ve peronlar kaldırıldı. Hummalı çalışmanın sürdüğü kazı alanı havadan da görüntülendi.
Peronların kaldırılmasıyla birlikte, Helenistik döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı Dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2. Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulunurken, bugüne kadar çıkarılan sikkelerin sayısı 20 bin ve iyi durumda olan ve okunabilen sikke sayısı ise 12 bine çıktı.
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HELENİSTİK DÖNEME AİT ANIT MEZAR
Kazı alanın en eski eseri Helenistik döneme ait yani 3 yüzyılda inşa edilen mezar anıtı olduğu düşünülen bir kalıntı. Kare formuna yakın bir yapıda olan kalıntıda bir de mermer lahit bulunuyor. Bu mezar anıtının hemen yanında ise 5-6 yüzyılda yapıldığı düşünülen temiz su boruları da bulunuyor.
YENİ BİR ÇOKLU MEZAR BULUNDU
Peronların kaldırılmasıyla birlikte kazılarda yeni bir çoklu mezar daha tespit edildi. Henüz çalışmaların devam ettiği orta Bizans dönemine yani 10-11. yüzyıllara ait mezarda 8 kişinin kemikleri bulundu.
5 BÖLMELİ YAPI KOMPLEKSİ
Peronların altındaki alanda 5 bölmeli önemli bir yapı komplesi ortaya çıkarıldı. İçinde sikke ve çanak çömleklerin bulunduğu yapı kompleksi 4-5 yüzyıllara tarihleniyor. Zemininde mermer blokların bulunduğu kompleksin özellikleri ise kazı çalışmalarıyla birlikte gün yüzüne çıkacak.
SİKKELERİN SAYISI ARTTI
Kazılardan bugüne kadar bulunan sikke sayısı toplamda 20 bine bu sikkelerin iyi durumda ve okunabilir olanlarının sayısı ise 12 bin rakamına ulaştı. Buradaki çalışmalar da ilk defa kazı sırasında milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen ilk sikkelerinden biri tabakasında tespit edildi.
OSMANLI DÖNEMİNE AİT ÇEŞME VE BİZANS DÖNEMİNE AİT AYAZMA
Kazılarda Bizans dönemine ait bir de ayazma bulundu. Halen su akan ayazmanın yapısı ise bloklarla desteklenerek korunuyor.
Bunun yanı sıra Kadıköy'de bulunan Halid Ağa Çeşmelerin bir tanesi de gar sahasında bulundu. Osmanlı döneminde 1790 yılında yapılan çeşme, daha sonra 1836'da Adülmecit tarafından tekrar onarıldı.
ASKERİ SIĞINAK İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Haydarpaşa kazı alanında uzunluğu 400 metre olan ve 1940'lı yıllarda inşa edilen 2 girişli bir sığınak bulundu. Sığınak 2. Dünya Savaşı sırasında olası bir saldırı durumunda askerlerin korunması için inşa edilmiş. İçerisinde elektrik panoları ve tuvaletlerinde bulunduğu sığınak 2 metre genişliğinde ve 2 metre 40 santim yüksekliğindeki tünellerden oluşuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Toplam 140 bin metrekare bir kazı alanı hedefimiz var, bunun 68 binini tamamladık. Arkeolojik kazılarımız devam ediyor. 250'yi bulan işçimiz, 15 arkeoloğun denetiminde ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nün denetiminde koruma kurullarının kararları doğrultusunda çalışıyor" şeklinde konuştu.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahim Asal, "Peronun kaldırılmasıyla ortaya çıkan geç Roma, erken Bizans yapısı 4-5. yüzyıla tarihlenen bir yapı kalıntısı var, çok güzel mimari plan veren bir yapı. Khalkedon'un ilk sikkelerinden biri, milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen ilk sikkelerinden biri burada kazı sırasında tabakasında tespit edildi" dedi.
İşte diğer kareler...