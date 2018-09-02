Hayko Cepkin paraşütle konser alanına indi

Müzisyen Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği 'festivale paraşütle inme' hayalini gerçekleştirdi.
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Edremit’teki Zeytinli Dalyan Sahili’nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’nde sahne alan Hayko Cepkin, bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirdi.
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Daha önce TSK ve Türk Hava Kurumu ile rekorlara imza atan ve hedef şampiyonluğu da bulunan Hayko Cepkin, paraşütle festival alanına iner inmez sahneye çıktı.
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Seyircilere seslenen Cepkin, “Çok keyifliydi, keşke siz de yapsanız” dedi. Sanatçı daha sonra ara vermeden konserini gerçekleştirdi.