Hazar Ergüçlü BBC dizisinde rol alacak

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan:Muhafız'da rol alan Hazar Ergüçlü, yurtdışı kariyerine devam ediyor. Ergüçlü, BBC dizisi The Mallorca Files'ta rol alacak.
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Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı ve Hakan: Muhafız'daki rollerininin ardından adını dünyaya duyuran Hazar Ergüçlü'ye yeni teklifler geliyor.
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Muhafız'da Çağatay Ulusoy'la birlikte kamera karşısına geçen Ergüçlü, iki hafta önce İngiltere'ye gitti.
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Ergüçlü burada İngiltere'nin ünlü oyunculuk ajansı Subtitle Agent ile menajerlik anlaşması imzaladı.
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Ergüçlü, bu anlaşmanın ardından BBC dizisi The Mallorca Files'ta konuk oyuncu oldu.
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Ergüçlü'nün rol aldığı bölümler ocak ayında izleyiciyle buluşacak.
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; oyuncuya bir teklif de HBO'dan geldi. Ancak Ergüçlü, HBO'nun teklifini başka projesiyle çakışması nedeniyle kabul etmedi.