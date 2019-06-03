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Haziran ayının en popüler filmleri (IMDb 2019 verileri)

Sinemala planı yapanlar için IMDb'nin en popüler filmler kategorisi tercih yapmak adına fikir verici olabilir. İşte haziran ayını zirvede karşılayan filmler...

  • 1

    25. Shazam! 6 Güç (2019)
    7,4
  • 2

    24. Downton Abbey (2019)
  • 3

    23. Rim of the World (2019)
    5,1
  • 4

    22. Avengers: Sonsuzluk Savasi (2018)
    8,5
  • 5

    21. Student of the Year 2 (2019)
    2,1

  • 6

    20. O Bölüm 2
  • 7

    19. Wine Country (2019)
    5,5
  • 8

    18. The Professor
    6,8
  • 9

    17. Dünü Kurtarmak (2019)
    4,9
  • 10

    16. Dark Phoenix (2019)
  • 11

    15. Biz (2019)
    7,2
  • 12

    14. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
  • 13

    13. John Wick 2 (2017)
    7,5
  • 14

    12. Godzilla: Canavarlar Krali (2019)
    6,9

  • 15

    11. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)
    6,7
  • 16

    10. John Wick (2014)
    7,4
  • 17

    9. Booksmart (2019)
    7,5
  • 18

    8. Pokemon Dedektif Pikachu (2019)
    6,9
  • 19

    7. Rocketman (2019)
    7,7
  • 20

    6. Brightburn (2019)
    6,5
  • 21

    5. Terminatör: Kara Kader (2019)
  • 22

    4. Avengers: Endgame (2019)
    8,8
  • 23

    3. John Wick 3: Parabellum (2019)
    8,0
  • 24

    2. Once Upon a Time ... in Hollywood (2019)
    9,8
  • 25

    1. Aladdin (2019)
    7,4
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