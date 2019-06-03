Haziran ayının en popüler filmleri (IMDb 2019 verileri)

Sinemala planı yapanlar için IMDb'nin en popüler filmler kategorisi tercih yapmak adına fikir verici olabilir. İşte haziran ayını zirvede karşılayan filmler...
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25. Shazam! 6 Güç (2019)
7,4
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24. Downton Abbey (2019)
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23. Rim of the World (2019)
5,1
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22. Avengers: Sonsuzluk Savasi (2018)
8,5
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21. Student of the Year 2 (2019)
2,1
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20. O Bölüm 2
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19. Wine Country (2019)
5,5
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18. The Professor
6,8
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17. Dünü Kurtarmak (2019)
4,9
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16. Dark Phoenix (2019)
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15. Biz (2019)
7,2
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14. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
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13. John Wick 2 (2017)
7,5
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12. Godzilla: Canavarlar Krali (2019)
6,9
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11. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)
6,7
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10. John Wick (2014)
7,4
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9. Booksmart (2019)
7,5
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8. Pokemon Dedektif Pikachu (2019)
6,9
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7. Rocketman (2019)
7,7
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6. Brightburn (2019)
6,5
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5. Terminatör: Kara Kader (2019)
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4. Avengers: Endgame (2019)
8,8
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3. John Wick 3: Parabellum (2019)
8,0
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2. Once Upon a Time ... in Hollywood (2019)
9,8
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1. Aladdin (2019)
7,4