HBO resmen duyurdu: The Last of Us'ın dizisi geliyor

PlayStation oyuncularının son 10 yılın en iyi oyun sıralamaları şöyle:



1. The Last of Us

2. God of War

3. The Witcher 3: Wild Hunt

4. Grand Theft Auto V

5. Red Dead Redemption 2

6. The Elder Scrolls V: Skyrim

7. Horizon Zero Dawn

8. Bloodborne

9. Uncharted 4: A Thief's End

10. Marvel's Spider-Man