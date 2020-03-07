HBO resmen duyurdu: The Last of Us'ın dizisi geliyor

2019’un fenomen dizisi Chernobyl’in yaratıcısı Craig Mazin, sosyal medya hesabından The Last of Us’ın dizi olacağını doğruladı. Oyunun yapımcısı Naughty Dog’un başkan yardımcısı ve oyunun yazarı Neil Druckmann da "Ellie ve Joel’in yolculuğuna çıkmak için en sevdiğim yazarlardan HBO ile bir ayara geleceğimize inanamıyorum’" dedi.