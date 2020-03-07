HBO resmen duyurdu: The Last of Us'ın dizisi geliyor
PlayStation'da kullanıcılar tarafından son 10 yılın en iyi oyunu seçilen The Last of Us resmen dizi oluyor. Sony şirketiyle Game of Thrones'un da yayıncısı olan HBO arasındaki işbirliği ile resmen dizi olacak The Last of Us'ın ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil. İşte yeni dizi hakkında bilinenler ve bilgisayar oyunundan sinemaya uyarlanan en yüksek hasılatlı yapımlar....
PlayStation tarihinin en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen The Last of Us’ın yeni oyunu çıkış tarihi (29 Mayıs) yaklaşmışken bir haber de yapımcı HBO’dan geldi. Sevilen oyun serisi The Last of Us’ın resmen dizi olacağı açıklandı.
2019’un fenomen dizisi Chernobyl’in yaratıcısı Craig Mazin, sosyal medya hesabından The Last of Us’ın dizi olacağını doğruladı. Oyunun yapımcısı Naughty Dog’un başkan yardımcısı ve oyunun yazarı Neil Druckmann da "Ellie ve Joel’in yolculuğuna çıkmak için en sevdiğim yazarlardan HBO ile bir ayara geleceğimize inanamıyorum’" dedi.
PlayStation oyuncularının son 10 yılın en iyi oyun sıralamaları şöyle:
1. The Last of Us
2. God of War
3. The Witcher 3: Wild Hunt
4. Grand Theft Auto V
5. Red Dead Redemption 2
6. The Elder Scrolls V: Skyrim
7. Horizon Zero Dawn
8. Bloodborne
9. Uncharted 4: A Thief's End
10. Marvel's Spider-Man
İşte bilgisayar oyunundan sinemaya uyarlanan gişe rakamı en yüksük filmler...
(Not: Gişe rakamları ABD verilerini içerir)
26. Resident Evil: The Final Chapter (2016)
26,830,068 dolar
25. Doom (2005)
28,212,337 dolar
24. Final Fantasy: The Spirits Within (2001)
32,131,830 dolar
23. Street Fighter (1994)
33,423,521 dolar
22. Mortal Kombat: Annihilation (1997)
35,927,406 dolar
21. Hitman (2007)
39,687,694 dolar
20. Resident Evil (2002)
40,119,709 dolar
19. Max Payne (2008)
40,689,393 dolar
18. Resident Evil: Retribution (2012)
42,345,531 dolar
17. Need for Speed (2014)
43,577,636 dolar
16. Pokemon: The Movie 2000 (1999)
43,758,684 dolar
15. Silent Hill (2006)
46,982,632 dolar
14. Warcraft: The Beginning (2016)
47,365,290 dolar
13. Resident Evil: Extinction (2007)
42,345,531 dolar
12. Resident Evil: Apocalypse (2004)
51,201,453 dolar
11. Assassin's Creed (2016)
54,647,948 dolar
10. Tomb Raider (2018)
56,271,570 dolar
9. Resident Evil: Afterlife (2010)
60,128,566 dolar
8. Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
65,660,196 dolar
7. Mortal Kombat (1995)
70,454,098 dolar
6. Pokemon: The First Movie - Mewtwo Strikes Back (1998)
85,744,662 dolar
5. Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
90,759,676 dolar
4. Rampage
101,028,233 dolar
3. The Angry Birds Movie (2016)
107,509,366 dolar
2. Lara Croft: Tomb Raider (2001)
131,168,070 dolar
1. Pokémon Detective Pikachu
144 milyon 401 bin 719 dolar