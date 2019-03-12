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Hellboy filminden yeni kareler

Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan David Harbour’ın başrolünde yer aldığı, Neil Marshall imzalı yeni Hellboy filminden yeni fotoğraflar yayınlandı.

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    David Harbour’un Hellboy’u canlandırdığı filmde Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim ve Sasha Lane de rol alıyor.
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    2004 yapımı Hellboy filminden sonra yeniden uyarlanmasına karar verilen, Dark Horse Comics’in klasik filmi, ağırlıklı olarak çizgi romanlarda yer alan The Wild Hunt hikayesini ele alıyor.

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    Neil Marshall’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Hellboy, dünyayı kurtarmaya çalışırken pek çok korkutucu yaratıkla yüzleşmek zorunda kalır.

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    +18 yaş sınırı getirilen Hellboy'un 12 Nisan’da vizyona girmesi planlanıyor. 

    İşte filmden yansıyan diğer kareler...

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