Hellboy filminden yeni kareler
Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan David Harbour’ın başrolünde yer aldığı, Neil Marshall imzalı yeni Hellboy filminden yeni fotoğraflar yayınlandı.
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1David Harbour’un Hellboy’u canlandırdığı filmde Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim ve Sasha Lane de rol alıyor.
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2004 yapımı Hellboy filminden sonra yeniden uyarlanmasına karar verilen, Dark Horse Comics’in klasik filmi, ağırlıklı olarak çizgi romanlarda yer alan The Wild Hunt hikayesini ele alıyor.
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Neil Marshall’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Hellboy, dünyayı kurtarmaya çalışırken pek çok korkutucu yaratıkla yüzleşmek zorunda kalır.
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+18 yaş sınırı getirilen Hellboy'un 12 Nisan’da vizyona girmesi planlanıyor.
İşte filmden yansıyan diğer kareler...
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