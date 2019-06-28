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Henry Cavill (Superman) yeni Sherlock Holmes oldu

Superman karakteriyle tanınan Henry Cavill, bu kez Sir Arthur Conen Doyle’nin efsaneleşmiş dedektifi Sherlock Holmes’e hayat verecek.

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    İngiliz oyuncu Henry Cavill; Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr. ve Jonny Lee Miller'dan sonra Sherlock Holmes karakterine hayat verecek yeni isim oldu. 

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    36 yaşındaki oyuncu Amerikalı yazar Nancy Springer'in kitabında beyazperdeye uyarlanacak ve Elona Holmes'un maceralarını anlatacak filmde rol alacak.

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    Elona Holmes’un dedektiflik hikâyelerinin anlatıldığı filmde Elona’yı canlandıracak isim ise Stranger Things‘in yıldızı Millie Bobby Brown olacak.

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    Filmde yer alacak bir diğer süpriz isim ise Helena Bonham Carter. Carter filmde Elona Holmes’ün annesini canlandıracak.

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    Film Elona Holmes’in on dördüncü yaş gününde annesinin kaybolmasıyla başlıyor. Elona’nın anneleri hakkındaki endişesi ise erkek kardeşleri tarafından ciddiye alınmıyor. Bunun üzerine Elona, annelerinin kaybolması ile ilgili bu gizemli durumu tek başına çözmeye çalışacak. 


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    İşte Henry Cavill'den önce Sherlock Holmes kanakterine hayat veren isimler
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    Benedict Cumberbatch'in can verdiği, Sherlock Holmes BBC'ninen iddialı projeleri arasında. 

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    Guy Ritchie imzalı, Sherlock Holmes'ü Robert Downey Jr,. Doktor Watson'ıysa Jude Law canlandırdı.
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    Televizyon dizisi Elementary'de ise Jonny Lee Miller, Sherlock'u; Lucy Liu ise Doktor Watson'ı canlandırıyor.

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