Herkesin konuştuğu yeni Netflix dizisi What/If hakkında bilinmesi gerekenler

Dizide, idealist bir bilim insanı ve kocası, kadının tıbbi teknoloji startup'ı için çaresizce kaynak ararken esrarengiz bir yatırımcı ile korkunç bir anlaşma yapar. Tehlikeli bir girişimci olan kadın, kocasıyla bir gece geçirmesine izin vermesi için genç bir kadının şirketine 80 milyon dolarlık yatırım yapmayı teklif eder.