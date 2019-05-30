Herkesin konuştuğu yeni Netflix dizisi What/If hakkında bilinmesi gerekenler
ntv.com.tr
Oscar’lı oyuncu Renée Zellweger’in rol aldığı ilk dizi olan What/If, filmin baş kadın karakterinin bir başka kadına yönelik 'ahlaksız teklifi' etrafında şekillenen konusuyla son zamanların en çok konuşulan dizisi haline geldi.
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Bridget Jones’s Diary, Chicago, Cold Mountain gibi filmlerle tanınan Renée Zellweger’in başrolünü üstlendiği yeni dizi What/If 24 Mayıs’ta Netflix’te yayınlanmaya başladı. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor.
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Bir antoloji dizisi olan What/If, Oscar’lı oyuncu Renée Zellweger’in rol aldığı ilk uzun soluklu dizi projesi olma özelliği taşıyor. Ünlü oyuncu, kariyerinin ilk dönemlerinde konuk oyuncu olarak yer aldığı Rebel Highway ile dizi sektörüne adımını atmıştı.
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What/If’in yaratıcısı ve yönetmeni 2011-2015 yılları arasında yayınlanan Revenge dizisinin senaristlerinden Mike Kelley. Dizinin yapımcıları arasında usta yönetmen Robert Zemeckis’in yanı sıra Mike Kelley, Melissa Loy, Alex Gartner, Charles Rovin ve Jack Rapke gibi isimler yer alıyor.
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AHLAKSIZ TEKLİF
Dizide, idealist bir bilim insanı ve kocası, kadının tıbbi teknoloji startup'ı için çaresizce kaynak ararken esrarengiz bir yatırımcı ile korkunç bir anlaşma yapar. Tehlikeli bir girişimci olan kadın, kocasıyla bir gece geçirmesine izin vermesi için genç bir kadının şirketine 80 milyon dolarlık yatırım yapmayı teklif eder.
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Dizi, “Her şeye sahip olabilmek için neleri riske atardınız?” sorusuyla hikayesini şekillendiriyor. What/If, insanlar kabul edilemez şeyler yapmaya başladığında yaşanan olayların sonuçlarını izleyiciye aktarıyor. Dizinin her sezonu, alınan tek bir kararın tüm yaşamın yörüngesini değiştirmesine yönelik farklı ahlak hikayelerini ve bu hikayelerin kültürel yönden sonuçlarını masaya yatıracak.
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Dizi, Demi Moore ve Woody Harrelson’ın başrolleri paylaştığı 1993 yapımı Ahlaksız Teklif filmindeki hikayeyi hatırlatıyor. Diziye yönelik eleştiriler, “Para her şeyi satın alır mı?” sorusunu sorduran ahlaksız teklifin etrafında dönen film İle What/If dizisinin paralellik gösterdiği yönünde.
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Dizide Renée Zellweger, Anne Montgomery karakterini canlandırıyor. Zellweger’e Dave Annable, Blake Jenner, Jane Levy, Juan Castano, Louis Herthum, John Clarence Stewart, Daniella Pineda gibi isimler eşlik ediyor.