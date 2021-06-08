Sebzelerden Hermes Birkin çantalar

JANE BIRKIN'DEN İLHAM ALAN ÇANTALAR 40 YAŞINDA

Hermes Birkin çantalar ilk olarak 1981 yılında tasarlandı. Çantalar adını, dönemin özgür ruhlu İngiliz oyuncusu ve şarkıcısı Jane Birkin’den alıyor.

Serge Gainsbourg ile yaşadığı dillere destan aşkla 70’li yıllara damgasını vuran Jane Birkin, Londra’dan Paris’e yaptığı yolculuklardan birinde uçakta Hermès’in üst düzey yöneticilerinden Jean-Louis Dumas ile karşılaşır. Birkin’in hafta sonu seyahati için hasır bir çantaya sığdırdığı eşyalarının yere dökülmesi üzerine yardıma koşan Jean-Louis Dumas ile yolculukta başlayan sohbet, güzel oyuncunun ‘’Neden Hermès Kelly’den daha büyük, fakat Serge’nin (Gainsbourg) bavulundan daha küçük bir çanta yapmıyorsunuz?” sorusu üzerine, Birkin çantanın ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Jane Birkin’in o uçak yolculuğu sırasında önündeki kese kağıdına yaptığı eskizlerle ortaya çıkan çanta, ilham kaynağı Birkin’in adını alır ve çok geçmeden bir statü sembolü haline gelir.