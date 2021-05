Hilary Duff: How I Met Your Father'ın ilk diziye bağlanacak

Hulu'da yayımlanacak How I Met Your Father dizisinin başrol oyuncusu Hilary Duff yeni yapıma dair hayranları heyecanlandıracak açıklamalar yaptı.

08.05.2021 - 07:10

How I Met Your Mother'ın uzun süredir beklenen spin-off'u How I Met Your Father'ın yıldızı Hilary Duff

Sirius XM'de yayımlanan The Jess Cagle Show isimli programda yeni diziye dair merak edilen soruları yanıtladı.



Her ne kadar dizi hakkında çok fazla detay vermemeye dikkat etse de Duff, senaryonun değiştirildiğini ve How I Met Your Mother'la yeni dizi arasında bir köprü kurulacağını söyledi.





Screen Rant'ın haberine göre Duff "Bütün sırları açıklamak istemiyorum ama senaryo kesinlikle bir miktar değiştiriliyor. Ama birbirleriyle bağlantılı ve bilirsiniz umarım orijinal dizinin oyuncu kadrosundan bazı konuk oyuncular yer alır" dedi.

Canlandıracağı Sophie karakterine dair de ipuçları veren Duff "Harika karakterler var ve sette başka bir aileye, başka bir televizyon ailesine sahip olacağım. Bu dizide aşk hikayeleri anlatmak için çok fazla fırsat var çünkü Sophie ve üç erkek arkadaşını konu alıyor. Tüm karmaşık yollardan geçerek hangisinin baba olduğunu araştırıyor. Sophie'nin aşkı bulma ve flört etmeye dair gençlik deneyimlerine ve bunların modern dünyada nasıl gerçekleştiğine tanık olmaktan hoşlanacaksınız" diye konuştu.

HOW I MET YOUR FATHER HAKKINDA BİLİNENLER



Şu ana kadar projeyle ismi anılan en büyük isim Hillary Duff. Duff, How I Met Your Mother'da Ted Mosby karakterinin oynadığı rolün bir benzerini üstlenecek olan Sophie karakterini canlandıracak. Duff'ın karakteri oğluna, babasıyla tanışma hikayelerini anlatacak.

Bununla birlikte Hulu'da yer alan bilgilere göre hikaye 2021'de başlayacak. Sophie ve arkadaşları hayattaki hedeflerini keşfederken dizi ilişkilerini takip edecek. New York'ta yaşayan Sophie ve yakın arkadaşlarının flört uygulamalarıyla ve modern tanışma yöntemleriyle başlarından geçenler ekranlara gelecek.

How I Met Your Mother'ın orijinal yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas yeni dizinin baş yapımcılığını üstlenirken dizinin yönetiminden Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger sorumlu olacak.





HOW I MET YOUR MOTHER



How I Met Your Mother, ABD'de yayın yapan CBS kanalında, 19 Eylül 2005'ten 31 Mart 2014'e kadar yayınlamış olan, yaratıcılığı ve yapımcılığını Carter Bays ve Craig Thomas'ın, başrollerini Josh Radnor, Jason Segel, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders ve Alyson Hannigan'ın üstlendiği durum komedisi türündeki televizyon dizisidir. 31 Mart 2014'te yayınlanan 40 dakikalık özel bölümüyle sona ermiştir.

HOW I MET YOUR MOTHER KONUSU

Dizi, 2030 yılında, Ted Mosby'nin çocuklarına anneleri (kendi eşi) ile nasıl tanıştığını anlatmasıyla başlar. Bob Saget'in seslendirmesiyle asıl karakteri Ted "Size annenizle nasıl tanıştığımı anlatacağım" der ve dizi 2005 yılına döner. Bays ve Thomas dizideki arkadaşlığı kendi arkadaşlıklarından yola çıkarak yazmışlardır. Buna göre Ted karakterinde daha çok Bays öne çıkarken Marshall ve Lily karakterleri ise Thomas ve eşinden esinlenilmiştir.