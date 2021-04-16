Hillary Clinton’dan gizemli ve gerilimli roman: State of Terror

ABD’nin eski first lady'si, eski dışişleri bakanı ve 2016’da ülke tarihindeki ilk kadın başkan adayı olan Hillary Clinton’ın popüler gizem yazarı Louise Penny ile birlikte yazdığı State of Terror (Terör Devleti) adlı romanının kapağı yayımlandı. Kitabın kapağında Clinton’ın daha önce yazdığı Yaşayan Tarih ve Zor Seçimler’de olduğu gibi kendi fotoğrafının yer almaması dikkat çekerken, söz konusu kapak tasarımı gizemli bulundu.





