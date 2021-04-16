Hillary Clinton’dan gizemli ve gerilimli roman: State of Terror

ABD’nin eski first lady'si ve dışişleri bakanı Hillary Clinton’ın ilk gerilimli siyasi romanı olan State of Terror (Terör Devleti) yayına hazırlanıyor. Hillary Clinton’ın polisiye yazarı Louise Penny ile birlikte yazdığı romanın kapak tasarımı uzmanlarca “Çok gizemli” diye yorumlandı.

16.04.2021 - 08:52

Hillary Clinton’dan gizemli ve gerilimli roman: State of Terror - 1

ABD’nin eski first lady'si, eski dışişleri bakanı ve 2016’da ülke tarihindeki ilk kadın başkan adayı olan Hillary Clinton’ın popüler gizem yazarı Louise Penny ile birlikte yazdığı State of Terror (Terör Devleti) adlı romanının kapağı yayımlandı. Kitabın kapağında Clinton’ın daha önce yazdığı Yaşayan Tarih ve Zor Seçimler’de olduğu gibi kendi fotoğrafının yer almaması dikkat çekerken, söz konusu kapak tasarımı gizemli bulundu.


Hillary Clinton’dan gizemli ve gerilimli roman: State of Terror - 2

Siyasi gerilim türündeki romanın kapağında labirent benzeri dört kenarlı bir figür, keskin kırmızı çizgiler ve küçük bir ABD bayrağı yer alıyor.

Hillary Clinton’dan gizemli ve gerilimli roman: State of Terror - 3

Kitap, Clinton’ın yayıncısı Simon&Schuster ve Penny’nin eserlerini yayımlayan St Martin’s Press tarafından piyasaya sürülecek.

Hillary Clinton’dan gizemli ve gerilimli roman: State of Terror - 4
Yayıncılar, kitabı 2009-2013 yılları arasında acemi bir dışişleri bakanı olan Clinton’ın içinde yer aldığı uluslararası entrikaların yüksek riskli bir gerilim hikâyesi olarak nitelendirdi.

Hillary Clinton’dan gizemli ve gerilimli roman: State of Terror - 5
Romanın yalnızca içeriden birinin bilebileceği ayrıntılarla şekillendiği belirtildi. Clinton’ın ilk kurgu kitabı olan Terör Devleti’nde romanın kahramanı, dünya sahnesinde ABD’nin imajının küçüldüğü bir dönemin ardından iktidar olan rakibinin yönetimine katılıyor.

Hillary Clinton’dan gizemli ve gerilimli roman: State of Terror - 6
Küresel düzeni kargaşaya sürükleyen bir dizi terörist saldırının ardından kahraman ölümcül komployu çözmek için bir ekip oluşturmakla görevlendiriliyor.
Hillary Clinton’dan gizemli ve gerilimli roman: State of Terror - 7
Clinton, Penny ile yazmayı “Bir hayalin gerçekleşmesi” olarak nitelendirirken, Kanadalı yazar Penny de “Bir bakanın zihnine girmek inanılmazdı" dedi.

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