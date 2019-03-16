Hindistan ile Pakistan gerilimi Captain Marvel'i vurdu

Marvel Evreni'nin son üyesi Captain Marvel, vizyona girdiği ilk 3 günde 456 milyon dolar gişe rakamı elde ederek sinema tarihine geçti. Brie Larson'ın başrolünde oynadığı film; tüm zamanların en iyi açılış yapan 2. süper kahraman filmi, tüm zamanların en iyi açılış yapan 6. film gibi ünvanların sahibi oldu. Ancak tüm dünyanın konuştuğu yapım, Hindistan'da vizyona girmeyecek. Bu kararın nedeni ise son zamanlarda Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim.

Kısa&Net: Hindistan-Pakistan Krizi (Tıkla izle)