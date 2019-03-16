Hindistan ile Pakistan gerilimi Captain Marvel'i vurdu
Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerilim, Marvel Sinematik Evreni'nin yeni süper kahramanı Captain Marvel'i de etkiledi. Açılış haftasındaki gişe rakamları ile sinema tarihine geçen film Pakistan'da vizyona girmeyecek.
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Marvel Evreni'nin son üyesi Captain Marvel, vizyona girdiği ilk 3 günde 456 milyon dolar gişe rakamı elde ederek sinema tarihine geçti. Brie Larson'ın başrolünde oynadığı film; tüm zamanların en iyi açılış yapan 2. süper kahraman filmi, tüm zamanların en iyi açılış yapan 6. film gibi ünvanların sahibi oldu. Ancak tüm dünyanın konuştuğu yapım, Hindistan'da vizyona girmeyecek. Bu kararın nedeni ise son zamanlarda Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim.
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2Pakistan Today'de yer alan habere göre, iki ülke arasında yaşanan gerilim sonrası Hindistan'da bulunan Disney bölge ofisi, Captain Marvel filmini Pakistan'a satmama kararı aldı.
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The Walt Disney filmlerinin Pakistan'daki dağıtıcısı olan şirketin Disney India şirketiyle anlaşamadığı belirtililen haberde krizin daha da büyüyebileceği öne sürüldü.
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Gelecek dönemlerde çıkacak Disney filmlerinin de Captain Marvel gibi Pakistan'da vizyona girmeme tehlikesi bulunduğu iddia edildib
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5Pakistan'la Hindistan arasındaki gerilim 14 Şubat'ta Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pulwama kentinde 44 Hint askerinin öldüğü saldırıyla tırmanmaya başlamıştı. Gerilim, Hindistan'ın Pakistan hava sahasını ihlal etmesi, ardından Pakistan'ın Hindistan'da 6 noktayı vurup 2 Hint uçağını düşürmesiyle zirveye çıkmıştı.
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