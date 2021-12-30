Hindistan’da Cristiano Ronaldo heykelinin dikilmesi ülkeyi ikiye böldü

Hindistan’da, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun heykelinin dikilmesi ülkede görüş ayrılığına yol açtı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 30.12.2021 - 09:36

Hindistan’da Cristiano Ronaldo heykelinin dikilmesi ülkeyi ikiye böldü - 1

BBC’nin haberine göre, daha önce Portekiz sömürgesi olan Goa eyaletinin bağımsızlığının 60’ıncı yıl dönümünde yıldız futbolcu Ronaldo'nun heykelinin dikilmesi eleştirilere neden oldu.

Hindistan’da Cristiano Ronaldo heykelinin dikilmesi ülkeyi ikiye böldü - 2

Eleştirenlerin bir kısmı, gençlere ilham vermesi için Ronaldo’nun yerine yerel bir futbolcunun heykelinin dikilmesinin daha uygun olacağını savundu.

Hindistan’da Cristiano Ronaldo heykelinin dikilmesi ülkeyi ikiye böldü - 3

IANS haber ajansına konuşan bir protestocu, "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak beni hayal kırıklığına uğrattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarımızla gurur duymayı öğrenin" dedi.

Hindistan’da Cristiano Ronaldo heykelinin dikilmesi ülkeyi ikiye böldü - 4

Times of India gazetesinde yer alan haberde de heykelin açılışı sırasında bazı protestocuların siyah bayrak açtığı kaydedildi.

Hindistan’da Cristiano Ronaldo heykelinin dikilmesi ülkeyi ikiye böldü - 5

Bharatiya Janata Partisinden (BJP) milletvekili Michael Lobo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, heykelin gençlerin isteği üzerine, onlara ilham vermek için dikildiğini ifade etti.

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