Hiroyuki Sanada, John Wick 4 kadrosunda

Beyazperde'nin haberine göre resim olarak anlaşma imzalanan ancak karakteri hakkında henüz bir açıklama yapılmayan Japon oyuncunun kilit bir rolle seyirci karşızına çıkacağı konuşuluyor. Kaynaklardan gelen bilgilere göre karakterinin adı Watanabe olabilir.

John Wick 4 yönetmeni Chad Stahelski, Hiroyuki Sanada'nın kadroya katılmasıyla ilgili olarak "Uzun zamandır Hiroyuki'ye hem bir oyuncu hem de aksiyon performansçısı olarak hayranım. John Wick ailesine onu da kattığım için heyecanlı ve gururluyum" dedi.



