Hiroyuki Sanada, John Wick 4 kadrosunda

Mortal Kombat'in Yıldızı Hiroyuki Sanada, Keanu Reeves'in başrolde olduğu John Wick serisinin dördüncü filminin oyuncu kadrosuna katıldı.
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19.06.2021 - 08:58
Keanu Reeves'in başrolünde bulunduğu John Wick serisinin dördüncü filminin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. HBO Max'te yayınlanan Mortal Kombat filminin yıldızlarından Hiroyuki Sanada, Lionsgate bünyesinde hayata geçirilen John Wick 4'ün kadrosuna katıldı.
Beyazperde'nin haberine göre resim olarak anlaşma imzalanan ancak karakteri hakkında henüz bir açıklama yapılmayan Japon oyuncunun kilit bir rolle seyirci karşızına çıkacağı konuşuluyor. Kaynaklardan gelen bilgilere göre karakterinin adı Watanabe olabilir.
John Wick 4 yönetmeni Chad Stahelski, Hiroyuki Sanada'nın kadroya katılmasıyla ilgili olarak "Uzun zamandır Hiroyuki'ye hem bir oyuncu hem de aksiyon performansçısı olarak hayranım. John Wick ailesine onu da kattığım için heyecanlı ve gururluyum" dedi.
Hiroyuki Sanada ile Keanu Reeves daha önce 47 Ronin filminde birlikte kamera karşısına geçmişti.
Michael Finch'in yazarı olduğu John Wick 4'ün kadrosuna bugüne kadar eklenen isimler arasında IP Man'in başrol oyuncusu Donnie Yen, Japon-İngiliz pop yıldızı Rina Sawayama ve IT serisiyle The Devil All the Time'ın yıldızı Bill Skarsgard bulunuyor.
Donnie Yen'in John Wick'in eski dostlarından birini canlandıracağı biliniyor. İki karakterin ortak düşmanları olacak ve birlikte harekete geçecekler.
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