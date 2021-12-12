Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu

YUNAN VE ROMA MEDENİYETLERİNİ ETKİLEMİŞ

Tabletlerin akademik ve tarihsel olarak paha biçilemez olduğunu belirten Keser, "Yunan ve Roma mitolojisinde rastladığımız Hieros Gamos (Kutsal Evlilik) burada da karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce tanrıça İştar anlatılmış. Belki çoban tanrı Dumuzi ile kutsal evlilikten bahsediliyor. Bunu anlatan tabletimiz ilk kez okunuyor” diye konuştu.