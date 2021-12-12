Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu

"Göremediklerinizi Göreceksiniz Projesi" kapsamında bir ay boyunca, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde, Hitit İmparatorluğu'nun kutsal evlilik, bayram ve büyü gibi ritüellerini temsil eden tabletler sergileniyor. Müzede dört farklı tablet ziyaretçilerle buluşurken, "kutsal evlilik" tabletinin 3 bin 500 yıllık olduğu ve günümüze kadar okunmadığı belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.12.2021 - 12:48

Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 1

Anadolu'da hüküm sürmüş Hitit İmparatorluğu'nun "kutsal evlilik", "bayram", "büyü" gibi ritüellerini anlatan 3 bin 500 yıllık 4 tablet, Müzesi'nde sergileniyor.

Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 2

"Göremediklerinizi Göreceksiniz Projesi" kapsamında bir ay süreyle çok nadir eserleri ziyaretçilerle buluşturan İzmir Arkeoloji Müzesi'nin "son konuğu" Hitit Dönemi'nden kalan çivi yazılı kil tabletler oldu.

Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 3

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1930'lu yıllarda tüm halkın ziyaret edebilmesi amacıyla Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden İzmir Arkeoloji Müzesi'ne gönderilen yaklaşık 50 tablet, 90 yıldır korunduğu depolardan çıkarılarak yeniden incelemeye alındı.

Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 4

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden uzmanlar, 3 bin 500 yıllık tabletler üzerinde çalışma başlattı.

Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 5

Uzmanların bilimsel çalışmaları sürerken dört eser de İzmir Arkeoloji Müzesi'nin hazine odasında ziyaretçilerle buluştu.

Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 6

Tabletlerin bir bölümünün 1970'li yıllarda okunduğunu, diğerleriyle ilgili bilimsel çalışmaların sürdüğünü söyleyen Keser, "Tabletlerdeki her cümle, her harf yeni bilgiler içeriyor. Tabletlerden anladığımız kadarıyla Hititlerin 170'e yakın bayramları vardı. Bayramlar, her seferinde kral ve baş tanrı öncülüğünde kutlanıyordu. Bazıları 38 gün sürüyordu. Hepsinin ritüeli farklıydı” dedi.

Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 7

YUNAN VE ROMA MEDENİYETLERİNİ ETKİLEMİŞ

Tabletlerin akademik ve tarihsel olarak paha biçilemez olduğunu belirten Keser, "Yunan ve Roma mitolojisinde rastladığımız Hieros Gamos (Kutsal Evlilik) burada da karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce tanrıça İştar anlatılmış. Belki çoban tanrı Dumuzi ile kutsal evlilikten bahsediliyor. Bunu anlatan tabletimiz ilk kez okunuyor” diye konuştu.

Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 8

"Göremediklerinizi Göreceksiniz Projesi" kapsamında 2021 yılı boyunca gladyatörler ile sporcuların vücutlarını yağ ve kumdan temizlemek için kullanılan kazıma aleti "strigilis", peri heykelcikleri, Mısır'dan getirilen Uşabti heykelcikleri gibi eşsiz eserler İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmişti.

Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 9
Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 10
Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 11
Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 12
Hititlerin 3 bin 500 yıllık 'kutsal evlilik' tableti ziyaretçisiyle buluştu - 13

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