Hızlı ve Öfkeli 9 çekimlerinde 350 otomobil hurdaya çıktı

Araç koordinatörü her ne kadar tüm otomobillerde Hellcat motor kullanmak isteseler de buna imkan olmadığını ifade etti. McCarthy, Hellcat'lere dair şunları söyledi:

"O gerçek bir yarış otomobili. Sanırım bu araç bilinmezliğini sürdürecek çünkü onu çok fazla zorlamadık. Ona zarar vermek istemedim. Adamlarıma o iki otomobilin (iki Hellcat Charger) canlı dönmesi gerektiğini söyledim."

Filmde kullanılan araçlardan bir diğeriyse Jaguar XE SV Project 8. McCarthy söz konusu araca dair daha önce pek çok şey okuduğunu ve denedikten sonra da bayıldığını belirtti.