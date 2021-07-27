Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021)
Gösterimdeki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Hızlı ve Öfkeli 9, Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Film, Türkiye'de şimdiye kadar toplam 693 bin 240 seyirciye ulaşmış oldu. Filmin dünya genelindeki hasılatı ise 600 milyon doları geçti.
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