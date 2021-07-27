Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021)

Gösterimdeki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Hızlı ve Öfkeli 9, Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü. Film, Türkiye'de şimdiye kadar toplam 693 bin 240 seyirciye ulaşmış oldu. Filmin dünya genelindeki hasılatı ise 600 milyon doları geçti.

27.07.2021 - 15:15

Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021) - 1
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

42.273 TL
Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021) - 2
Lanetli Anlaşma

102.883 TL


Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021) - 3
15/07 Şafak Vakti

157.938 TL


Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021) - 4
Space Jam: Yeni Efsane

267.199 TL


Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021) - 5
Korku Seansı 3: Katil Şeytan

298.708 TL



Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021) - 6
Spirit Özgür Ruh

297.114 TL


Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021) - 7
Sessiz Bir Yer 2

416.051 TL


Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021) - 8
Arınma Gecesi: Sonsuza Dek

678.657 TL


Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021) - 9
Black Widow

723.565 TL


Hızlı ve Öfkeli 9 gişede liderliği bırakmıyor (23-25 Temmuz 2021) - 10
Hızlı ve Öfkeli 9

1.549.292 TL

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