Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye)
Hızlı ve Öfkeli 9, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 53 bini aşkın seyirci ve 1 milyon 200 bin hasılatla Box Office Türkiye'nin zirvesine oturdu. İşte salgın önlemleriyle açılan Türkiye sinemalarındaki gişe ayrıntıları...
Abone ol
Paylaş
20.07.2021 - 10:02| Son Güncelleme : 20.07.2021 - 10:04
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.