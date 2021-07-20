Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye)

Hızlı ve Öfkeli 9, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 53 bini aşkın seyirci ve 1 milyon 200 bin hasılatla Box Office Türkiye'nin zirvesine oturdu. İşte salgın önlemleriyle açılan Türkiye sinemalarındaki gişe ayrıntıları...

20.07.2021 - 10:02 | Son Güncelleme : 20.07.2021 - 10:04

Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye) - 1

Çılgın Ortak

25.460 TL
Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye) - 2

Vay Babam Vay

33.366 TL

Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye) - 3

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları

44.805 TL

Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye) - 4

Spirit Özgür Ruh

275.700 TL

Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye) - 5

Space Jam: Yeni Efsane

375.208 TL

Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye) - 6

15/07 Şafak Vakti

331.473 TL

Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye) - 7

Korku Seansı 3: Katil Şeytan

384.225 TL 15.890

Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye) - 8

Sessiz Bir Yer 2


508.840 TL

Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye) - 9

Black Widow

893.424 TL

Hızlı ve Öfkeli 9 gişenin zirvesinde (16-18 Temmuz Box Office Türkiye) - 10

Hızlı ve Öfkeli 9

1.285.146 TL

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