Hızlı ve Öfkeli 9 son iki yılın rekorunu kırdı

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga), ABD'de ilk hafta sonunda 70 milyon dolar hasılata ulaşarak pandemi döneminin en iyi açılış performansına imza attı. Filmin dünya genelindeki toplam hasılatı ise 400 milyon doları aştı.

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28.06.2021 - 13:32

Pandemi sebebiyle bir yılı aşkın süre boyunca ertelenen büyük gişe filmlerinin birer birer vizyona girmesiyle ABD sinemaları ritim bulmaya devam ediyor. Pandemi koşullarında seyirciyle buluşması bir yıl ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga), ABD'de ilk hafta sonunda 70 milyon dolara ulaştı.

Justin Lin'in yönetmen koltuğuna oturduğu Fast and Furious 9 sadece pandemi döneminin değil, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) filminden bu yana olan sürecin en iyi açılış performansına imza attı.

Godzilla vs. Kong, Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part II) gibi filmlerin gişedeki başarılarından sonra Hızlı ve Öfkeli 9'un çıtayı daha da yukarı koymasıyla sinemalar geri dönüşte ivme kazanmaya devam etti.





Hızlı ve Öfkeli 9 öncesi ABD sinemalarına nefes aldıran yapımların başında gelen Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part II), beşinci hafta sonunda 6,2 milyon dolar hasılatla Box Office ABD listesinin ikinci sırasında yer aldı. Film, dünya genelinde bugüne kadar 248,5 milyon dolar hasılata erişti.





Geçen hafta sonunun Box Office ABD lideri The Hitman's Wife's Bodyguard, ikinci hafta sonunda yaklaşık 4,9 milyon dolarla üçüncü basamakta kendine yer buldu.





Peter Rabbit: Kaçak Tavşan (Peter Rabbit 2: The Runaway) üçüncü hafta sonunda 4,85 milyon doyarla dördüncü sırada yer aldı.

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Emma Stone'lu Cruella ise 3,73 milyon dolarla beşinci sırada bulunan yapım oldu.





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HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCU KADROSU



F9'ın oyuncu kadrosunda Helen Mirren, Charlize Theron ve John Cena gibi heyecan yaratan isimlerin yanı sıra filmin Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Amber Sienna, Cardi B, Finn Cole, Sung Kang, Jim Parrack gibi yıldızlar yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU



Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek için zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz.





Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişi