Hızlı ve Öfkeli 9 son iki yılın rekorunu kırdı

Pandemi sebebiyle bir yılı aşkın süre boyunca ertelenen büyük gişe filmlerinin birer birer vizyona girmesiyle ABD sinemaları ritim bulmaya devam ediyor. Pandemi koşullarında seyirciyle buluşması bir yıl ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga), ABD'de ilk hafta sonunda 70 milyon dolara ulaştı.

Justin Lin'in yönetmen koltuğuna oturduğu Fast and Furious 9 sadece pandemi döneminin değil, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (Star Wars: The Rise of Skywalker) filminden bu yana olan sürecin en iyi açılış performansına imza attı.