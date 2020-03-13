Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi değişti

Corona virüs tüm dünyada etkisini ciddi bir şekilde gösteriyor. Her ülke kendi koşullarına göre önlemler alıyor, iptal ve erteleme kararları çıkıyor. Bunlara ek olarak, sektörel anlamda alınan önlemler de kaçınılmaz bir şekilde art arda geliyor. Bu halkaya son eklenen kararlar, büyük bütçeli olan ve yüksek gişe beklentisi olan filmlerin vizyon tarihini ertelemesi olarak göze çarpıyor. Böyle bir dönemde filmlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu savunan ve Universal Pictures ısrarlarına rağman Hızlı ve Öfkeli 9'un ( Fast & Furious 9) vizyon tarihinin değiştirilmemesi için elinden geleni yapacağını söyleyen başrol oyuncusu Vin Diesel fikrini değiştirmek zorunda kaldı.

Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı (Tıkla izle)