Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi değişti

13.03.2020 - 10:03
Corona virüs tüm dünyada etkisini ciddi bir şekilde gösteriyor. Her ülke kendi koşullarına göre önlemler alıyor, iptal ve erteleme kararları çıkıyor. Bunlara ek olarak, sektörel anlamda alınan önlemler de kaçınılmaz bir şekilde art arda geliyor. Bu halkaya son eklenen kararlar, büyük bütçeli olan ve yüksek gişe beklentisi olan filmlerin vizyon tarihini ertelemesi olarak göze çarpıyor. Böyle bir dönemde filmlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu savunan ve Universal Pictures ısrarlarına rağman Hızlı ve Öfkeli 9'un ( Fast & Furious 9) vizyon tarihinin değiştirilmemesi için elinden geleni yapacağını söyleyen başrol oyuncusu Vin Diesel fikrini değiştirmek zorunda kaldı.
Vin Diesel yaptığı açıklamayla 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girmesi beklenen filmin erteleme kararını duyurdu ve hayranların filmi mayıs ayında izlemesinin pek mümkün görünmediğini söyledi.
Filme olan heyecan ve beklentinin farkında olduklarını da dile getiren Diesel, bunun hayal kırıklığı yaratan ama gerekli olan bir karar olduğunu söyledi.
Filmin yaklaşık 1 yıl ertelendiği ve yeni vizyon tarihinin 2 Nisan 2021 olarak ayarlandığı duyuruldu.
Bir başka ertele kararı ise A Quiet Place 2 için alındı. 18-19 ve 20 Mart tarihlerinde sırasıyla Avrupa, İngiltere ve Amerika'da vizyona girmesi planlanan filmin yönetmeni ve ilk filmin başrol oyuncusu John Krasinski, vizyon tarihinin virüsün oluşturduğu nedenlerden dolayı ertelendiğini belirtti ve şimdilik yeni tarihin belli olmadığını söyledi.