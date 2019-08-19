Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw tahtını Good Boys'a kaptırdı (16-18 Ağustos 2019 ABD Box Office rakamları)
ABD'de hafta sonu seyirci detaylarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. İki haftadır gişeyi domine eden başrollerinde Dwayne Johnson, Jason Statham ve Idris Elba'nın yer aldığı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw tahtını çocukları başrolüne alan komedi filmi Good Boys'a kaptırdı. İşte 16-18 Ağustos 2019 ABD gişe rakamları...
1
10. The Art of Racing in the Rain 4.4 milyon dolar
2
9. Blinded by the Light 4.5 milyon dolar
3
8. Once Upon a Time ... in Hollywood 7.6 milyon dolar
4
7. Dora and the Lost City of Gold 8.5 milyon dolar
5
6. 47 Meters Down: Uncaged 9 milyon dolar
6
5. Scary Stories to Tell in the Dark 10.1 milyon dolar
7
4. The Angry Birds Movie 2 10.5milyon dolar
8
3. The Lion King 11.9 milyon dolar
9
2. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 14.1 milyon dolar