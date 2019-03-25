Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan Idris Elba'lı yeni kareler
Hızlı ve Öfkeli serisinin iki sevilen karakteri Luke Hobbs ve Deckard Shaw’u bir araya getiren spin-off filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan karakter posterlerinin ardından Idris Elba'lı yeni kareler görücüye çıktı.
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1Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan Idris Elba'lı yeni fotoğraflar yayınlandı.
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2Yayınlanan karelerde filmin kötü adamına hayat veren Idris Elba bir alev makinesi kullanırken görülüyor.
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Tüm dünyada beş milyar doların üstünde gişe hasılatı elde eden Hızlı ve Öfkeli'nin merakla beklenen yeni filminin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Eddie Marsan ve Eiza González yer alıyor.
İşte Türkiye'de 2 Ağustos’ta seyirci karşısına çıkacak filmin karakter posterleri...
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