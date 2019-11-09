Hobisini minyatür boyuta taşıdı

Yemek fotoğrafları çekerek yaşamını sağlayan Peter Csakvari mesleğini icra ederken hobisini de geliştiriyor. Hobi olarak çektiği fotoğrafları "minyatür" boyuta taşıyarak fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da paylaşan Peter Csakvari, "Günlük yaşamda yaptığımız ya da karşılaştığımız anları minyatür fotoğrafa dönüştürüyorum" dedi. Peter Csakvari "Tiny Wasteland" (Mini Çorak Arazi) ismini verdiği projeyi 3 yıl içerisinde gerçekleştirdiğini belirtiyor.
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