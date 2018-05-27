Hollanda'da "Gazze'nin hikayesi" sergisi
Anadolu Ajansı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Gazze için düzenlenen iftarda, "Gazze'nin hikayesi" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.
-
1Hollanda Sumud Vakfı'nca organize edilen iftarda açılan "Gazze'nin hikayesi" sergisinde Filistinli Ezz Al Zanoon'un eserleri büyük ilgi gördü.
-
2Bu yıl Hollanda'ya göç eden ve Gazze'de çektiği fotoğrafların hikayesini iftar öncesinde anlatan Zanoon, fotoğraflarında Gazze'deki yaşanan dramın dışında Filistinlilerin umudunu da göstermeye çalıştığını söyledi.
-
3Her yerde olduğu gibi Gazze'de de hayatın devam ettiğini belirten Ezz Al Zanoon, "Genelde Gazze'nin hüzünlü yönü gösterilir. Halbuki orada da insanlar sabah kalkıp hayatlarına devam ediyorlar ve her şeye rağmen umutlular, sevgi dolular ve enerjileri var. Her şeye rağmen hayata tekrar sarılıyorlar. Bu onların en büyük mücadelesidir" dedi.
-
4
Açık artırmaya konulan bazı fotoğraflardan elde edilen 5 bin 75 euro 5 bin 75 euro (Yaklaşık 28 bin TL), hayır olarak Gazze'ye gönderilecek.
İşte diğer kareler...
-
5
-
6
-
7
-
8