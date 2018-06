Hollanda'da "Gazze'nin hikayesi" sergisi

3

Her yerde olduğu gibi Gazze'de de hayatın devam ettiğini belirten Ezz Al Zanoon, "Genelde Gazze'nin hüzünlü yönü gösterilir. Halbuki orada da insanlar sabah kalkıp hayatlarına devam ediyorlar ve her şeye rağmen umutlular, sevgi dolular ve enerjileri var. Her şeye rağmen hayata tekrar sarılıyorlar. Bu onların en büyük mücadelesidir" dedi.