Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan çeşme

Anadolu Ajansı 22.06.2021 - 13:17
Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan dört kurnalı çeşme, "Kültürel Miras Yıldızları" yarışmasında mimarisiyle örnek gösterildi.
Het Oversticht Vakfınca yapılan açıklamada, Overijssel eyaletinde yaşayan halk, iş insanları, vakıf ve derneklerin yanı sıra plan ve proje üreten kişilerin katılabileceği 5 farklı kategorisi bulunan "Kültürel Miras Yıldızları" yarışması düzenleneceği belirtildi.
Çeşmenin, Hengelo kentinde yaşayan Belediye Eski Meclis Üyesi Burhanettin Carlak'ın inisiyatifi olduğu ve Hengelo Yozgatlılar Derneğince 2016'da tren istasyonunun önüne yaptırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Hengelo ve Yozgat arasında iş birliğini sembolize eden çeşmenin Türklerin Hengelo halkına bir hediyesi olduğu kaydedildi.