Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan çeşme

Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan dört kurnalı çeşme, "Kültürel Miras Yıldızları" yarışmasında mimarisiyle örnek gösterildi.

Anadolu Ajansı 22.06.2021 - 13:17

Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan çeşme - 1

Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan dört kurnalı çeşme, "Kültürel Miras Yıldızları" yarışmasında mimarisiyle örnek gösterildi.

Het Oversticht Vakfınca yapılan açıklamada, Overijssel eyaletinde yaşayan halk, iş insanları, vakıf ve derneklerin yanı sıra plan ve proje üreten kişilerin katılabileceği 5 farklı kategorisi bulunan "Kültürel Miras Yıldızları" yarışması düzenleneceği belirtildi.

Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan çeşme - 2
Açıklamada, Hengelo kentinde bulunan Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan 4 kurnalı çeşmenin, mimarisiyle yarışmadaki "sosyal kalite" kategorisinde katılımcılar için örnek proje olarak gösterildiği ifade edildi.
Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan çeşme - 3

Çeşmenin, Hengelo kentinde yaşayan Belediye Eski Meclis Üyesi Burhanettin Carlak'ın inisiyatifi olduğu ve Hengelo Yozgatlılar Derneğince 2016'da tren istasyonunun önüne yaptırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hengelo ve Yozgat arasında iş birliğini sembolize eden çeşmenin Türklerin Hengelo halkına bir hediyesi olduğu kaydedildi.

Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan çeşme - 4
Yarışmadaki diğer kategorilerin "farklı çiftçiler", "yüksek enerji kültürel mirası", "iklim adaptasyonu" ve "profesyoneller aranıyor" şeklinde belirlendiği, kategorilerde birinci olanlara 10 bin euro para ödülü verileceği bildirildi.

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