Hollwood Stüdyoları kürtaj yasağına karşı birleşti
ABD'nin Georgia eyaletinde kürtaj hakkını kaldıran yasaya tepkiler büyüyor. Disney, Netflix ve Warner Media’nın da aralarında olduğu sinema endüstrisinin büyük şirketleri, kanun uygulamaya girdiğinde taktirde Ozark, Avengers: Endgame ve Black Panther gibi filmlerin çekildiği eyalette çalışmalarını durdurabileceklerini açıkladı.
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Georgia'da yaklaşık bir aydır tartışma konusu olan kürtaj yasağına Hollwood Stüdyoları da dahil oldu.
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Disney ve Netflix'in ardından WarnerMedia, NBCUniversal, CBS, AMC, Sony ve Viacom yeni kürtaj kanunu uygulamaya girdiğinde Georgia'da çekim yapmamayı değerlendireceklerini açıkladı.
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Geçtiğimiz dönemde Ozark, Avengers: Endgame ve Black Panther’ın aralarında olduğu büyük bütçeli birçok film ve dizinin çekimlerinin bir bölümü Georgia'da gerçekleşmişti.
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Disney CEO’su Bob Iger; Reuters’e, tartışmalı kürtaj yasasının yürürlüğe girmesi halinde şirketin Georgia'da film ve TV dizileri çekmeyi durdurabileceğini söyledi.
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Stranger Things'in çekimlerini Georgia'da gerçekleştiren Netflix'in içerik yöneticisi Ted Sarandos ise "Georgia'daki prodüksiyonda yer alan ve milyonlarca kadın gibi bu yasa yüzünden hakları kısıtlanacak bir çok kadın çalışanımız var. Yasa henüz yürürlüğe girmedi, orada çalışmamayı seçen partnerlerimize ve sanatçılara destek olmakla birlikte, çekimlere orada devam edeceğiz.
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Film stüdyolarının çekimleri durdurması durumunda Georgia’nın yıllık vergi gelirine büyük bir kayıp yaşaması bekleniyor. Altı haftadan sonra kürtajı yasaklayan kanun, yüksek mahkeme tarafından reddedilmezse, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.