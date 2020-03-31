Hollywood filmlerinin vazgeçilmez mekanı Grand Central Terminal boş kaldı
ABD'de salgının merkez üssüne dönüşen New York'ta ölü sayısı bini aştı. Kentin Hollywood filmlerinde sık sık geçen, yılda 21.6 milyon ziyaretçi alan tarihi tren
istasyonu Grand Central Terminal'den el ayak çekildi. Daha önce günün hiçbir saatinde olmadığı kadar issiz olan terminalde adeta zaman dondu. (Fotoğraflar: Reuters ve AFP)
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31.03.2020 - 11:34
Corona virüssalgını dünyanın en işlek ve kalabalık yerlerini adeta hayalet bölgeye çevirdi. Eski halinden eser olmayan mekanların başında Hollywood filmlerinin vazgeçilmez mekanlarından biri olan Grand Central Terminal geliyor.
İşte; The Crossing, Unfaithful, Midnight Run, The Cotton Club, North by Northwest, Superman: The Movie ve The Fisher King gibi onlarca filme damga vuran ve sayısısız filmde yer alan terminalin son hali...
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