Hollywood, Oscar Akademisi'ni mektupla protesto etti

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 09:48
Hollywood’da, Oscar’ları belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne öfke büyüyor.
2022 Oscar Ödülleri’ne geri sayım başlarken, aralarında James Cameron, Kathleen Kennedy, John Williams ve Guillermo del Toro gibi isimlerin bulunduğu 70’ten fazla sinema profesyoneli, Akademi’yi aldığı karardan dönmeye davet eden mektup yazdı.
Akademi’nin başkanı David Rubin’e hitaben yazılan mektupta 8 kategorideki ödüllerin canlı yayından önce verilmesi eleştirildi. Mektupta, bu kararın “film yapım sanatını kutlamaya değer kılan zanaatları küçük düşürmek” anlamına geldiği ve “onarılamaz hasar bıraktığı” belirtildi.
Bu yıl 94’üncüsü düzenlenecek 2022 Oscar Ödülleri töreni, her geçen yıl azalan reytingleri yeniden ayağa kaldırmak, seyircinin ilgisini çekmek için yeni bir uygulamaya sahne olacak. Buna göre 27 Mart’ta ödüller açıklanırken 23 kategorinin hepsi canlı yayında sahiplerine verilmeyecek. 8 kategorideki ödüller, daha önceden sahiplerine verilecek ve bant kaydı, canlı yayın aralarına eklenecek.
Oscar Ödülleri töreni, çok uzun sürmesi nedeniyle eleştiriliyor ve reytingleri de git gide düşüyor. Bu nedenle yapılacak değişikliğe göre kısa belgesel, kurgu, makyaj-saç, orijinal şarkı, prodüksiyon tasarımı, kısa animasyon, kısa canlı aksiyon ve ses ödülleri canlı yayından önce verilecek. Bu karara göre, 8 dalda ödül alanların teşekkür konuşması, canlı yayında verilmeyecek, bant kayıtları canlı yayın arasına serpiştirilecek.
Sinemacıların Akademi’ye yazdığı mektupta, “Şarkı, kurgu, yapım mtasarımı, makyaj, saç ve ses gibi kritik sanatsal beceleri; tıpkı oyunculuk, yönetmenlik ve görsel efektler gibi beceriler kadar saygıyı daima hak edecek” denildi.
Mektupta ayrıca, “Televizyon yayınını daha eğlenceli hale getirerek yeni izleyiciler aramak övgüye değer ve önemli bir hedeftir, ancak bu, film yapım sanatını en göze çarpan ifadeleriyle kutlamaya değer kılan zanaatları küçük düşürerek elde edilemez” ifadesine yer verildi.