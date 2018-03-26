Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun bilinmeyen yüzü
ntv.com.tr
Hollywood’un efsanevi aktrislerinden Marylin Monroe hakkında yazılan yeni bir kitap, oyuncunun pek bilinmeyen gençlik yıllarına odaklanıyor. Andrew Norman’ın tarafından yazılan kitapta, Monroe’nun küçük bir kızken ailesiyle yaptığı plaj ziyareti, ergenliğindeyken arkadaşlarıyla yaptığı tekne turu ve 16 yaşındayken bir fabrika işçisiyle gerçekleştirdiği düğün gibi aktrisin ünlü olmadan önceki hayatına dair daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan kareler bulunuyor.
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İngiliz biyografi yazarı Andrew Norman tarafından kaleme alınan kitap, 5 Ağustos 1962 tarihinde, 36 yaşındayken intihar ederek yaşamına son veren Monroe’nun ünlü olmadan önceki hayatına dair daha önce yayınlabmamış fotoğrafları da gün yüzüne çıkardı.
Monroe'nun çocukluk ve gençlik yıllarına dair fotoğraflar...
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Marilyn Monroe, ailesiyle birlikte plaj ziyaretinde. (Sol ön: Marlyn Monroe, sol arka: Monroe’nin annesi Gladys)
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Monroe’nun bu fotoğrafta 10 yaşında olduğu tahmin ediliyor.
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4Monroe'nun ilk gençlik yıllarından bir fotoğraf.
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Ergenlik yıllarında Monroe (ortada) ve arkadaşları ile birlikte tekne gezisi yapıyor.
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16 yaşındaki Marylin Monroe ve fabrika işçisi ilk eşi James Dougherty’nin 1942 yılında gerçekleşen düğünününden bir kare...
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7Monroe, İngiliz şair ve eleştirmen Edith Sitwell ile Hollywood'ta sohbet ederken.. (1953)
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8Monroe, kinci eşi beyzbol oyuncusu Joe DiMaggio ile akşam yemeğindeyken...
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9Monroe ve üçüncü eşi yazar Arthur Miller
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10Marilyn Monroe ve aktör Sir Lawrence Olivier
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11Monroe'nun 1950 yılında gerçekleşen bir fotoğraf çekiminden...
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12Monroe, bir mayo firmasının reklam çekiminde...