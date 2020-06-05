Hollywood’un en çalışkan isimleri belli oldu

Son beş yılda Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell, Mary Queen of Scots ve I, Tonya başta olmak üzere 19 filmde rol alan Margot Robbie, Hollywood’un en çalışkan aktrisi seçildi. 29 yaşındaki oyuncu Nicole Kidman ve Cate Blanchett gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Dailymail'in haberine göre erkek oyuncular da ise liderlik Nicholas Cage'in oldu. İşte Hollywood'un en çalışkan oyuncuları:



