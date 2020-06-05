Hollywood’un en çalışkan isimleri belli oldu

Avustralyalı film yıldızı Margot Robbie, Hollywood’un en çalışkan aktrisi seçildi. Erkek oyuncularda ise liderlik Nicholas Cage'in oldu.

05.06.2020 - 10:43

Son beş yılda Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell, Mary Queen of Scots ve I, Tonya başta olmak üzere 19 filmde rol alan Margot Robbie, Hollywood’un en çalışkan aktrisi seçildi. 29 yaşındaki oyuncu Nicole Kidman ve Cate Blanchett gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Dailymail'in haberine göre erkek oyuncular da ise liderlik Nicholas Cage'in oldu. İşte Hollywood'un en çalışkan oyuncuları: 

Natalie Portman 15 film

Nicole Kidman 16 film

Margot Robbie 19 film

Brad Pitt film 21 film
Samuel L Jackson 25 films

Nicholas Cage 27 film

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