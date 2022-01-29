Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran enden oyuncularından biri olan Christian Bale bugün 48. yaşını kutluyor... Erken yaşta başladığı kariyerinde daha çocukken en iyi oyuncu seçilen Bale, 1992'deki ilk müzikali için 10 hafta boyunca dans ve askeri sanat dersleri alarak o günlenden farklı bir oyuncu olacağının mesajlarını verdi. Nitekim 2004'te başrolünü oynadığı Makinist filmi için 28 kilo verip, ertesi sene Batman'deki rolü uğruna verdiği kilonun yaklaşık iki katını alarak, film sektöründe bunu başaran yegane kişi unvanıyla Guiness Rekorlar Kitabına giren Bale, kariyerinin kalan bölümünde de rolleri uğruna yaşadığı deşimle gündemde kalmayı başardı. İşte 48. yılına özel Christian Bale'in yıllar içindeki değişimi ve rol aldığı projeler...

Haberler 29.01.2022 - 11:51 | Son Güncelleme : 29.01.2022 - 11:55

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 1

Christian Charles Philip Bale, 30 Ocak 1974 tarihinde, Pembrokeshire, Wales Birleşik Krallık'da dünyaya geldi. Annesi bir sirk palyaçosu olan Jenny James, babası ise pilot Daved Bale'di.

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 2

Dört kardeşin en küçüğü olan Bale, ailesinin işlerinden dolayı İngiltere, ABD ve Portekiz gibi pek çok farklı ülkeyi dolaştı ve farklı okullarda eğitim aldı.

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 3

Bale ve gitar çalmaya ilgi duyan Christian Charles Philip Bale ablası Louise'in etkisi altında oyunculuğa yöneldi.

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 4

İlk oyunculuk denemesini 1982 yılında, henüz sekiz yaşındayken TV reklamları ile yapan aktör, 1986 yılında, Anastasia: The Mystery of Anna adlı TV filmi ile sinema sektörüne adım attı.

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 5

Ve o gün başlayan kariyeri bugün onu Hollywood'un dev isimlerinden biri haline getirdi.

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 6

İşte 44 yaşına giren Christian Charles Philip Bale'i ve filmlerini anlatan fotoğraflar:

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 7

Empire of the Sun (1987)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 8

Mio min Mio (1987)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 9

Newsies (1992)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 10

Prince of Jutland (1994)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 11

All the Little Animals (1998)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 12

Velvet Goldmine (1998)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 13

Mother of Jesus (1999)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 14

American Psycho (2000)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 15

Reign of Fire (2002)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 16

Equilibrium (2002)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 17

Laurel Canyon (2002)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 18

Reign of Fire (2002)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 19

The Machinist (2004)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 20

Harsh Times (2005)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 21

Batman Begins (2005)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 22

Rescue Dawn (2006)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 23

3:10 to Yuma (2007)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 24

The Dark Knight (2008)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 25

The Prestige (2006)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 26

Terminator Salvation (2009)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 27

Public Enemies (2009)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 28

The Fighter (2010)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 29

Jin ling shi san chai (2011)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 30

The Dark Knight Rises (2012)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 31

Out of the Furnace (2013)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 32

American Hustle (2013)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 33

Exodus: Gods and Kings (2014)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 34

The Big Short (2015)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 35

The Promise (2016)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 36

Hostiles (2017)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 37

Vice (2018)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 38

Christian Bale ve Matt Damon / Ford v Ferrari (2019)

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 39

Christian Bale'in günlük hayatından, çekimlerden ve röportajlardan yansıyanlar...

Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 40
Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 41
Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 42
Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 43
Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 44
Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 45
Hollywood'un Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yıldızı Christian Bale - 46

Christian Bale ve Sibi Blazic / Screen Actors Guild Awards / Beyaz Perde Sanatçıları Derneği Ödülleri (2020)

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