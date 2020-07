Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise

25. Knight and Day (2010) ABD gişe rakamı: 76,423,035 milyon dolar Açılış haftanı gişe rakamı: 20,139,985 milyon dolar

22. The Mummy (2017) ABD gişe rakamı: 80,227,895 milyon dolar Açılış haftanı gişe rakamı: 31,688,375 milyon dolar

21. Days of Thunder (1990) ABD gişe rakamı: 82,670,733 milyon dolar Açılış haftanı gişe rakamı: 15,490,445 milyon dolar

18. Edge of Tomorrow (2014) ABD gişe rakamı: 100,206,256 milyon dolar Açılış haftanı gişe rakamı: 28,760,246 milyon dolar



15. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)



ABD gişe rakamı: 105,264,608 milyon dolar



Açılış haftanı gişe rakamı: 36,389,705 milyon dolar