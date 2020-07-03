Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise

Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine İngiltere'de devam eden; NASA'nın desteğiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) Tesla CEO’su Elon Musk ile birlikte film çekmeye hazırlanan Tom Cruise'un bu başarısı tesadüf değil. 3 kere Akademi ödüllerine aday gösteriyen, Altın Küre ödüllü aktör; kimilerine göre problemleri olan bir tarikat üyesi, kimilerine göre ise hala Top Gun filminde yıldızı. Hayatı, evlilikleri, inancı ve kazandığı paralarla her zaman gündem olan Tom Cruise bugün 58. yaş gününü kutluyor. Yeni yaşında değişmeyen şey ise filmlerinin gişe başarısı ve bebek suratı. İşte 58. yaşına özel en yüksek hasılatlı Tom Cruise filmleri.

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 1
25. Knight and Day (2010)

ABD gişe rakamı: 76,423,035 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 20,139,985 milyon dolar
Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 2
24. Cocktail (1988)

ABD gişe rakamı: 78,222,753 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 11,789,466 milyon dolar
Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 3
23. Jack Reacher (2012)

ABD gişe rakamı: 80,070,736 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 15,210,156 milyon dolar

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 4

22. The Mummy (2017)

ABD gişe rakamı: 80,227,895 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı:  31,688,375 milyon dolar
Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 5
21. Days of Thunder (1990)

ABD gişe rakamı: 82,670,733 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 15,490,445 milyon dolar

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 6
20. Valkyrie (2008)

ABD gişe rakamı: 83,077,833 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 21,027,007 milyon dolar
Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 7

19. Oblivion (2013)

ABD gişe rakamı: 89,107,235 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 37,054,485 milyon dolar

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 8

18. Edge of Tomorrow (2014)

ABD gişe rakamı: 100,206,256 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 28,760,246 milyon dolar

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 9
17. Vanilla Sky (2001)

ABD gişe rakamı: 100,618,344 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı:  25,015,518 milyon dolar
Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 10

16. Collateral (2004)

ABD gişe rakamı: 101,005,703 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 24,701,458 milyon dolar

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 11

15. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)

ABD gişe rakamı: 105,264,608 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 36,389,705 milyon dolar



Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 12
14. The Last Samurai (2003)

ABD gişe rakamı: 111,127,263  milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 24,271,354 milyon dolar

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 13
13. Mission: Impossible - Fallout (2018)
 
ABD gişe rakamı: 124,487,371 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 61,236,534 milyon dolar

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 14

12. Minority Report (2002)

ABD gişe rakamı:132,072,926 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 35,677,125 milyon dolar
Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 15
11. Mission: Impossible III (2006)

ABD gişe rakamı: 134,029,801 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 47,743,273 milyon dolar


Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 16

10. A Few Good Men (1992)

ABD gişe rakamı: 141,340,178 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 15,517,468 milyon dolar

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 17
9. Jerry Maguire (1996)

ABD gişe rakamı: 153,952,592  milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 17,084,296 milyon dolar
Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 18
8. The Firm (1993)

ABD gişe rakamı: 158,348,367 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 25,400,000 milyon dolar

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 19

7. Rain Man (1988)

ABD gişe rakamı: 172,825,435 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 7,005,719 milyon dolar
Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 20

6. Top Gun (1986)

ABD gişe rakamı: 179,800,601 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 8,193,052 milyon dolar




Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 21
5. Mission: Impossible (1996)

ABD gişe rakamı: 180,981,856  milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 45,436,830 milyon dolar
Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 22

4. Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)

ABD gişe rakamı: 195,042,377 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı:  55,520,089 milyon dolar

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 23

3. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

ABD gişe rakamı: 209,397,903  milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 12,785,204 milyon dolar

Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 24

2. Mission: Impossible II (2000)

ABD gişe rakamı: 215,409,889 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı: 57,845,297 milyon dolar
Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise - 25
1. War of the Worlds (2005)

ABD gişe rakamı: 234,280,354 milyon dolar

Açılış haftanı gişe rakamı:  64,878,725 milyon dolar

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