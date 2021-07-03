Hollywood'un yaşlanmayan yıldızı Tom Cruise 59 yaşında
Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimleriyle gündemde olan NASA'nın desteğiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) Tesla CEO’su Elon Musk ile birlikte film çekmeye hazırlanan Tom Cruise'un bu başarısı tesadüf değil. 3 kere Akademi ödüllerine aday gösteriyen, Altın Küre ödüllü aktör; kimilerine göre problemleri olan bir tarikat üyesi, kimilerine göre ise hala Top Gun filminin yıldızı. Hayatı, evlilikleri, inancı ve kazandığı paralarla her zaman gündem olan Tom Cruise bugün 59. yaş gününü kutluyor. Yeni yaşında değişmeyen şey ise filmlerinin gişe başarısı ve bebek suratı. İşte 59. yaşına özel en yüksek hasılatlı Tom Cruise filmleri.
25. Knight and Day (2010)
ABD gişe rakamı: 76,423,035 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 20,139,985 milyon dolar
24. Cocktail (1988)
ABD gişe rakamı: 78,222,753 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 11,789,466 milyon dolar
23. Jack Reacher (2012)
ABD gişe rakamı: 80,070,736 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 15,210,156 milyon dolar
22. The Mummy (2017)
ABD gişe rakamı: 80,227,895 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 31,688,375 milyon dolar
21. Days of Thunder (1990)
ABD gişe rakamı: 82,670,733 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 15,490,445 milyon dolar
20. Valkyrie (2008)
ABD gişe rakamı: 83,077,833 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 21,027,007 milyon dolar
19. Oblivion (2013)
ABD gişe rakamı: 89,107,235 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 37,054,485 milyon dolar
18. Edge of Tomorrow (2014)
ABD gişe rakamı: 100,206,256 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 28,760,246 milyon dolar
17. Vanilla Sky (2001)
ABD gişe rakamı: 100,618,344 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 25,015,518 milyon dolar
16. Collateral (2004)
ABD gişe rakamı: 101,005,703 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 24,701,458 milyon dolar
15. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
ABD gişe rakamı: 105,264,608 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 36,389,705 milyon dolar
14. The Last Samurai (2003)
ABD gişe rakamı: 111,127,263 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 24,271,354 milyon dolar
13. Mission: Impossible - Fallout (2018)
ABD gişe rakamı: 124,487,371 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 61,236,534 milyon dolar
12. Minority Report (2002)
ABD gişe rakamı:132,072,926 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 35,677,125 milyon dolar
11. Mission: Impossible III (2006)
ABD gişe rakamı: 134,029,801 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 47,743,273 milyon dolar
10. A Few Good Men (1992)
ABD gişe rakamı: 141,340,178 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 15,517,468 milyon dolar
9. Jerry Maguire (1996)
ABD gişe rakamı: 153,952,592 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 17,084,296 milyon dolar
8. The Firm (1993)
ABD gişe rakamı: 158,348,367 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 25,400,000 milyon dolar
7. Rain Man (1988)
ABD gişe rakamı: 172,825,435 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 7,005,719 milyon dolar
6. Top Gun (1986)
ABD gişe rakamı: 179,800,601 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 8,193,052 milyon dolar
5. Mission: Impossible (1996)
ABD gişe rakamı: 180,981,856 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 45,436,830 milyon dolar
4. Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)
ABD gişe rakamı: 195,042,377 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 55,520,089 milyon dolar
3. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
ABD gişe rakamı: 209,397,903 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 12,785,204 milyon dolar
2. Mission: Impossible II (2000)
ABD gişe rakamı: 215,409,889 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 57,845,297 milyon dolar
1. War of the Worlds (2005)
ABD gişe rakamı: 234,280,354 milyon dolar
Açılış haftanı gişe rakamı: 64,878,725 milyon dolar