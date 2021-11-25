Hollywood yıldızları Cemal Kaşıkçı cinayetini unuttu, Suudi Arabistan'a yakınlaştı

KAÇIKÇI'NIN NİŞANLISI: KONSERİ İPTAL ET!

Öte yanda n Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan'da konser verecek olan şarkıcı Justin Bieber'a "Konserini iptal et" çağrısında bulunmuştu.

Cengiz, Washington Post gazetesinde yazdığı açık mektupta, "Belki duymuşsunuzdur. Acımasız cinayet tüm dünyada manşetlere taşındı ve o günden beri ben dahil birçok insan hakları örgütü ve savunucusu adalet ve hesap sorulmasını istiyor" sözleriyle Bieber'a seslenmişti.



Justin Bieber'a 5 Aralık'ta Suudi Arabistan'da vereceği konseri iptal etmesi çağrısı yapan Cengiz, konserin iptal edilmesinin muhalif sesleri öldüren bir rejime güçlü bir mesaj göndereceğini vurgulamıştı.

Bieber'a "Adalet" ve "Özgürlük" adını verdiği iki albümünü hatırlatan ve Suudi Arabistan'ın her ikisine de ihtiyaç duyduğunu belirten Cengiz, Bieber'dan Kaşıkçı'nın katilleri için konser vermemesini istemişti.