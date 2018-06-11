House of Cards'ın 6. sezonu başlıyor (Tacizle suçlanan Kevin Spacey dizide yok)
ntv.com.tr
Altıncı ve final sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan House of Cards dizisinden ilk kareler yayınlandı. Cinsel tacizle suçlandığı için diziden atılan başrol oyuncusu Kevin Spacey yerine yeni sezonda ABD Başkanı rolünü Robin Wright üstlenecek.
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Netflix’in sevilen dizisi House of Cards’ın altıncı ve final sezonu yakında ekrana geliyor. Dizi setinden ilk kareler yayınlandı.
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ABD Başkanı’nın eşi rolünü üstlenen Robin Wright, yeni sezonda başkan olarak seyirci karşısına çıkacak.
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Bu sezonun diğer yeni oyuncuları da Diane Lane, Greg Kinnear ve Cody Fern oldu.
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Dizide Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott ve Boris McGiver rol almaya devam edecek.
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Hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan başrol oyuncusu Kevin Spacey, diziden atıldı.
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Birden fazla taciz iddiasıyla adı alınan Kevin Spacey'ye en son House of Cards'ın ekibinden adlarını vermeyen 8 kişi taciz suçlaması yöneltmişti.
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Ekiptekiler Spacey'yi sözlü şekilde ve sarkıntılık yoluyla tacizde bulunmakla suçlamışlardı.
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58 yaşındaki Spacey, hakkındaki cinsel taciz iddialarının artması sonrası olacağını duyurmuştu.
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Spacey, hakkında taciz iddiasının ortaya atılmasının ardından yaptığı özür açıklamasında 'eşcinselliği seçtiğini' duyurmuştu. Bu açıklaması, zamanlaması nedeniyle LGBTI topluluklar tarafından tepki toplamıştı.
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Netflix, aktör Anthony Rapp'in Spacey'yi cinsel tacizle suçlaması üzerine, House of Card'ı durdurduğunu açıklamıştı.
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Anthony Rapp 14 yaşındayken bir partide Spacey'nin kendisini yatağa taşıyarak baştan çıkarmaya çalıştığını söylemişti.
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Spacey, olayı hatırlamadığını söyleyerek özür dilemişti.