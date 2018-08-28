House of Cards’ın final sezonundan kareler
House of Cards ekrana veda etmeye hazırlanırken 6. sezona ait yeni kareler görücüye çıktı. Final sezonundan gelen ilk görsellerde Kevin Spacey’nin yokluğunda Robin Wright öne çıkıyor.
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1Netflix’te izleyici karşısına çıkan House of Cards, yeni sezonunda Robin Wright'ın yanı sıra Diane Lane, Greg Kinnear, Cody Fern, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott ve Boris McGiver gibi isimler de rol alacak.
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2Beau Willimon’ın yaratıcısı olduğu dizinin yürütücü yapımcılığını Melissa James Gibson, Frank Pugliese, Robin Wright, David Fincher, Joshua Donen, Dana Brunetti, Eric Roth, Michael Dobbs ve Andrew Davies üstleniyor.
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House of Cards’ın 6. final sezonu 2 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.
İşte yayınlanan diğer kareler...
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