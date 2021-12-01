House of Gucci filmine Gucci varislerinden tepki: Film mirasa bir hakaret

Haberler 01.12.2021 - 07:38
Ridley Scott'ın, İtalyan moda devi Guccio Gucci'nin torunu Maurizio Gucci cinayetini konu alan filmi House of Gucci geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Filmde, Maurizio Gucci'yi Adam Driver, onu öldürtmekle suçlanan eşi Patrizia Reggiani'yi ise Lady Gaga canlandırıyor.
Ödül sezonunun öne çıkan filmlerinden biri olması beklenen, özellikle Lady Gaga'nın performansı ile çok konuşulan film eleştirmenlerden karışık yorumlar almaya devam ediyor.
Filmle ilgili değerlendirmelerde bulunan yalnızca eleştirmenler ve izleyiciler değil. Beyazperde'nin Variety'den aktardığı habere göre, 1953'ten 1986'ya kadar Gucci'nin başkanlığını yapan ve filmde usta aktör Al Pacino tarafından canlandırılan, Aldo Gucci'nin mirasçıları filmle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"AİLEYİ 'HAYDUT', 'CAHİL' OLARAK GÖSTERDİLER"
Aldo Gucci'nin varislerinin, House of Gucci'deki hatalı tasvirleri hakkında “biraz endişeli” olduklarını belirten bir açıklamada, ''Filmin prodüksiyonu, şirketin 30 yıllık başkanı Aldo Gucci'yi ve Gucci ailesinin üyelerini haydut, cahil ve dünyaya karşı duyarsız olarak tanımlamadan önce varislerine danışma zahmetine girmedi" ifadeleri yer alıyor.
İtalyan gazetesi ANSA'da yayınlanan metinde, House of Gucci'nin, aile üyelerini temsilinin "insani açıdan son derece acı verici" olduğu belirtiliyor ve film ''Markanın bugün üzerine inşa edildiği mirasa bir hakarettir" sözleriyle değerlendiriliyor.
"ERKEK ŞOVENİST BİR ŞİRKET DEĞİL"
Açıklamada, Patrizia'nın "sadece filmde değil, aynı zamanda oyuncu kadrosunun açıklamalarında da, erkek şovenist bir şirket kültüründe hayatta kalmaya çalışan bir kurban olarak" tasvir edilmesi eleştiriliyor ve Gucci ailesinin, her zaman "kapsayıcı bir şirket" olduğuna, 1980'lerde üst düzey pozisyonlarda yer alan kadın çalışanların varlığına değiniliyor.
Geçen hafta BBC Radio'da bir programa katılan Ridley Scott, bu tarz eleştiriler beklediğini belirtmiş ve Patrizia Reggiani'nin Associated Press'e yaptığı açıklama hakkında konuşmuştu.
Reggiani, Scott'ı "kar elde etmek için bir ailenin kimliğini çalmakla" suçlamıştı.
Scott, "Bununla ilgilenmiyorum" dedi ve "Bir Gucci'nin öldürüldüğünü ve diğerinin vergi kaçakçılığı nedeniyle hapse girdiğini hatırlamanız gerekir, bu yüzden bana kâr etmekten bahsediyor olamazsınız. Bunu yaptığınız anda, kamu malı haline geliyorsunuz” diye ekledi.
TOM FORD DA ELEŞTİRMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde, markanın eski kreatif direktörü Tom Ford da filmle ilgili bir eleştiri kaleme almıştı.
Lady Gaga'nın performansını öven Ford, filmden genel olarak mutsuz ayrıldığını belirtmiş ve gerçek hayatta çok trajik olan bir olayın mizahi yönden, bayağılaştırılarak ele alınmasının kendisi açısından zor olduğunu söylemişti.