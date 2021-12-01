House of Gucci filmine Gucci varislerinden tepki: Film mirasa bir hakaret

"ERKEK ŞOVENİST BİR ŞİRKET DEĞİL"

Açıklamada, Patrizia'nın "sadece filmde değil, aynı zamanda oyuncu kadrosunun açıklamalarında da, erkek şovenist bir şirket kültüründe hayatta kalmaya çalışan bir kurban olarak" tasvir edilmesi eleştiriliyor ve Gucci ailesinin, her zaman "kapsayıcı bir şirket" olduğuna, 1980'lerde üst düzey pozisyonlarda yer alan kadın çalışanların varlığına değiniliyor.