House of the Dragon’da 3 ejderha olacak

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) devam dizisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Game of Thrones’tan 300 yıl öncesinde Targaryen Hanedanı’nı anlatacak olan ve 2022'de seyirciyle buluşacak House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) isimli projede, 3 ana karakter ve onlara ait 3 ejderha olacağı iddia edildi.

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen ve 8 sezon boyunca izlenme rekorları kıran Game of Thrones'un (Taht Oyunları) finalinin ardından devam projesiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar; R.R. Martin’in Fire & Blood (Ateş ve Kan) kitabına dayandırılan dizinin Game of Thrones’tan 300 yıl öncesinde geçen Targaryen Hanedanı’nı dönemini anlatacağı, 2022 yılında seyirciyle buluşacağı ve isminin House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) olacağı biliniyordu.  İddiaya göre yeni dizide 3 ana karakter ve onların ejderhaları olacak. 

HBO’dan ilk sezon için onay alan House of the Dragon'da, Targaryen hanedanından Aegon, Visenya ve Rhaenys karakterleri yer alacak. Onlara Balerion, Vhagar ve Meraxes adlı ejderhalar eşlik edecek.
Oyuncuları resmileşmeyen dizide karakterler şöyle olacak...

Aegon Targaryen

Kız kardeşleri olan Visenya Rhaenys ile evli. İçine kapanık, sessiz ve muhafazakar. Kendisine karşı çıkanlara karşı sert. Ejderha Balerion’a biniyor.

Visenya Targaryen

Aegon Targaryen’ın ablası ve eşi. Şehvetli, haşin, ciddi ve affı olmayan bir kadın. Ejderha Vhagar’a biniyor

Rhaenys Targaryen

Aegon ve Visenya’nın küçük kardeşi ve Aegon’un eşi. İyi kalpli; zarif, şakacı, meraklı ve fevri. Sürekli hayallere dalan yaramaz bir karakter. Ejderha Meraxes’e biniyor.

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