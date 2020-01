House of the Dragon’da 3 ejderha olacak

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen ve 8 sezon boyunca izlenme rekorları kıran Game of Thrones'un (Taht Oyunları) finalinin ardından devam projesiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar; R.R. Martin’in Fire & Blood (Ateş ve Kan) kitabına dayandırılan dizinin Game of Thrones’tan 300 yıl öncesinde geçen Targaryen Hanedanı’nı dönemini anlatacağı, 2022 yılında seyirciyle buluşacağı ve isminin House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) olacağı biliniyordu. İddiaya göre yeni dizide 3 ana karakter ve onların ejderhaları olacak.