Hugh Grant: Yaşlanıp çirkinleşince ilgi çekici roller almaya başladım

Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda bunu geçici bir iş olarak gördüğünü söyleyen Grant, “Kulağa nankörce geldiğini biliyorum ve nankörlük etmemeliyim de. İnsanlar bana muhteşem fırsatlar verdi. Richard Curtis beni zengin etti. Çok, çok minnettarım. Ve bu filmlerin muhteşem olduğunu düşünüyorum. Ama demek istediğim, son 5 senedir aşık olmak ya da birine çiçek vermek zorunda olmamak çok güzeldi” diye konuştu.





