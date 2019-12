Hugh Grant: Yaşlanıp çirkinleşince ilgi çekici roller almaya başladım

Dört Nikah Bir Cenaze (Four Weddings And A Funeral), Aşk Engel Tanımaz (Notting Hill) gibi klasiklerle kendi hayran kitlesini oluşturmuştu. Grant, 2014 yapımı Çapkın Profesör’den (The Rewrite) bu yana hiçbir romantik komedide rol almadı.