Hugh Grant: Yaşlanıp çirkinleşince ilgi çekici roller almaya başladım

Hugh Grant 'Yaşlanıp çirkinleşince' derinliği olan ilgi çekici rol teklifleri almaya başladığını açıkladı.
90’ların romantik komedilerinin vazgeçilmez isimlerinden Hugh Grant, Guy Ritchie’nin yönetmenliğindeki The Gentlemen’deki rolü gibi tekliflerin yaşlandığı için kendisine gelmeye başladığını belirtti.
Metro’da yer alan habere göre bir radyo programına katılan 59 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "Daha önce de dediğim gibi romantik komediler için fazla yaşlanıp çirkinleşince son derece ilginç rol teklifleri almaya başladım. Florence (Florence Foster Jenkins) ilginç bir roldü. Ayı Paddington (Paddington 2) muhteşem bir film. Sonra BBC dizisinde (A Very English Scandal) Jeremy Thorpe’u canlandırdım. Ve evet, birdenbire 20 yıl boyunca sahip olabileceğim bir kariyer görebilmeye başladım."
Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda bunu geçici bir iş olarak gördüğünü söyleyen Grant, “Kulağa nankörce geldiğini biliyorum ve nankörlük etmemeliyim de. İnsanlar bana muhteşem fırsatlar verdi. Richard Curtis beni zengin etti. Çok, çok minnettarım. Ve bu filmlerin muhteşem olduğunu düşünüyorum. Ama demek istediğim, son 5 senedir aşık olmak ya da birine çiçek vermek zorunda olmamak çok güzeldi” diye konuştu.
Dört Nikah Bir Cenaze (Four Weddings And A Funeral), Aşk Engel Tanımaz (Notting Hill) gibi klasiklerle kendi hayran kitlesini oluşturmuştu. Grant, 2014 yapımı Çapkın Profesör’den (The Rewrite) bu yana hiçbir romantik komedide rol almadı.