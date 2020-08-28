Hugh Jackman, Mark Ruffalo'ya meydan okudu: Wolverine, Hulk'u yener

Ünlü oyuncu Hugh Jackman yıllarca hayat verdiği Wolverine'in, Marvel evreninde Mark Ruffalo'nun canlandırdığı Hulk'ı kavgada yeneceğini iddia etti.

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28.08.2020 - 07:04

17 yıl boyunca Wolverine karakterine hayat veren ve Logan filmiyle karaktere veda eden Hugh Jackman; eylülde sahiplerini bulacak Emmy ödüllerinde aynı kategoride yarıştığı Mark Ruffalo'nun kendi kuşağının en iyi oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Jackman, Sirius XM'e yaptığı açıklamada meslektaşına yönelik övgülerinin yanında aralarındaki rekabete de değindi: Ruffalo'ya ulaşmaya çalışıyorum ama telefonlarıma cevap vermiyor. Bu yüzden sanırım yeni bir kan davasını burada başlatıyorum. Tanrı'ya şükür, aynı odada değiliz.

Ruffalo'yla çok iyi arkadaş olduklarını ve Emmy adaylıklarına dair henüz konuşmadıklarını söyleyen Jackman, canlandırdıkları iki süper kahramanın husumetiyle ilgili "Şu çok açık ki Wolverine, Hulk’u yener" dedi

Wolverine'nin aslında bir Hulk romanında ortaya çıktığını hatırlatan Hugh Jackman; "Gelişini Hulk serisinde gösterdi. Bu nedenle aralarında bir kan davası var. Wolverine hayatı boyunca onunla boy ölçüştü ve eminim Hulk çok kıskanmıştır."





51 yaşındaki Jackman, Bad Education filmindeki performansıyla Emmy ödüllerine aday gösterildi.

Jackman, 20 Eylül'de gerçekleşecek törende En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi) dalında ödül kazanmak için yarışıyor. Ruffalo da I Know This Much Is True dizisindeki performansıyla aynı kategoride aday.