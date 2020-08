Hugh Jackman, Mark Ruffalo'ya meydan okudu: Wolverine, Hulk'u yener

51 yaşındaki Jackman, Bad Education filmindeki performansıyla Emmy ödüllerine aday gösterildi.

Jackman, 20 Eylül'de gerçekleşecek törende En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi) dalında ödül kazanmak için yarışıyor. Ruffalo da I Know This Much Is True dizisindeki performansıyla aynı kategoride aday.